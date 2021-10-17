У "Вечір хітів українських зірок" Євгенія Власова танцюватиме без партнера Макса Леонова. Усе через аварію в Києві, у наслідок якої він отримав струс мозку. Так, учаснику "Танців з зірками" потрібен час на відновлення.

Важливо Максим Леонов з "Танців з зірками" потрапив в аварію: як виглядає його авто

У першому дописі після ДТП танцівник не лише повідомив про свій стан, а й звернувся до зіркової партнерки Євгенії Власової, яка цього тижня залишилась без його підтримки. Він заявив, що буде вболівати на співачку вдома.

Тримаю за тебе кулачки по той бік екрану. Ні на трохи в тобі не сумніваюся, ти будеш виглядати чарівно. Пробач мені за мою відсутність. Повернуся, і ми все надолужимо,

– публічно пообіцяв Максим Леонов.

Максим Леонов з "Танців з зірками" / Фото з інстаграму танцівника

Зазначимо, після аварії за участі Леонова Євгенія Власова вийшла у прямий ефір в інстаграмі. Вона повідомила, що танцювати й робити підтримки чоловік не може. Схоже, на 7 випуск співачка отримає нового партнера, на підготовку номера з яким у неї було всього три дні.

"На сцену я, звичайно, вийду як ніколи непідготовленою. Я повинна витиснути з себе все найкраще, що можу. Сподіваюсь, у мене щось та й вийде", – заявила Євгенія Власова.

Що відомо про аварію за участю Максима Леонова з "Танців з зірками":

Аварія трапилась серед білого дня у четвер, 14 жовтня, за участі двох автомобілів. Учасник "Танців з зірками" був за кермом чорного BMW.

У салоні танцівник був сам, тоді як в іншому авто були пасажири. Він відбувся струсом мозку.

Судячи з фото, Максим Леонов не впорався з кермуванням і влетів у паркан, що розділяє зустрічні смуги руху. У BMW пошкоджена ліва частина – бампер і капот з боку водія. На щастя, авто застраховане.

За словами Євгенії Власової, у танцівника дуже сильний ангел-охоронець, адже "все могло бути набагато гірше".

Авто Макса Леонова після аварії / Фото з інстаграм-сторіс танцівника

Повний текст публікації Макса Леонова:

Друзі, на превеликий жаль, як ви вже, напевно, знаєте, я не зможу взяти участь в цьому ефірі "Танців з зірками".

Цього четверга я потрапив в ДТП. На щастя, я і всі пасажири другого автомобіля цілі та неушкоджені. Обидва авто застраховані, це теж дуже хороша новина. Але все-таки без струсу мозку не обійшлося.

Євгеніє Власова, тримаю за тебе кулачки по той бік екрану цієї неділі. Ні на трохи в тобі не сумніваюся, ти будеш виглядати чарівно. Пробач мені за мою відсутність. Повернуся, і ми все надолужимо.

Спасибі величезне всім за підтримку і хвилювання за моє здоров'я. Телефон давно так не висаджувався. Це шалено стимулює та надихає. Спасибі вам!