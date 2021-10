"Танці з зірками 2021" 6 випуск: Харлан і MELOVIN розплакались, а Логай привів бабусю й дідуся

У шостому ефірі "Танців з зірками" боротьбу за головний кубок ювілейного сезону продовжили 10 ефектних пар. Одні з них продемонстрували разючий прогрес, інші ж знову потрапили під роздачу вимогливих суддів. Кому зі знаменитостей підкорився паркет, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Свіжий 6 випуск "Танців з зірками" не обійшовся без сюрпризів для телеглядачів. До незмінної трійки суддів – Влада Ями, Катерини Кухар і Макса Чмерковського – приєдналася фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Рік тому вона брала участь у шоу в парі з харизматичним Євгеном Жуком.

На зірковий балкон повернулась Маша Єфросиніна, яка вже складала компанію Юрію Горбунову та Іванні Онуфрійчук у 3 ефірі "Танців з зірками". Вона так полюбилась телеглядачам, що продюсери швидко повернули її у проєкт.

Номер-відкриття

"Вечір кумирів" на "Танцях з зірками" відкрили син та онука покійного судді Григорія Чапкіса – Грег і Вікторія. На Батьківщину танцівники повернулись зі США та Італії. На головному паркеті країни вони показали енергійну постановку в стилі хіп-хоп.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – номер-відкриття

KADNAY та Аліна Лі

Фронтмену гурту KADNAY Дмитру випала честь відкривати 6 випуск "Танців з зірками". Свій номер співак присвятив мамі, яка мотивувала його займатися музикою попри те, що жили вони дуже бідно. Усі гроші сім'я вкладала в талановитого сина, і, очевидно, не прогадала.

У парі з Аліною Лі Дмитро Каднай показав запальний бродвейський джаз з елементами квік-степу. Артисту вдалось заслужити компліменти суддів і втриматись у лідерах сезону.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліни Лі

Джамала та Антон Нестерко

Ефектний номер переможниця Євробачення-2016 станцювала для "творчої мами" Наталії Олексіївни, завдяки якій залишилась на сцені.

З професійним Антоном Нестерко Джамала врешті-решт продемонструвала свою гарячу натуру – з'явилась в образі Кармен. Темпераментний пасадобль Максим Чмерковський назвав їхнім найкращим танцем.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Джамали та Антона Нестерка

Артур Логай та Анна Кареліна

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" зізнався, що його кумирами є бабуся та дідусь, які кохають одне одного понад 50 років. Вони надихнули онука на чуттєвий контемп, який розчулює до сліз.

На паркет "Танців з зірками" вийшли не лише Артур Логай та Анна Кареліна, а й літня пара, яка наживо заспівала пісню Сергія Бабкіна "Забери". Їхній зірковий онук вразив ефектними підтримками, які поки не вдається перевершити жодній з пар. Навіть сувора Катерина Кухар назвала Артура та Анну найкращим дуетом цього сезону.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

У 6 випуску "Танців з зірками" солістка гурту KAZKA ошелешила зізнанням, що її натхненням є партнер Юрій Мєшков. Він завалює її компліментами й змушує почуватися впевненішою. Натомість танцівнику Олександра Заріцька подобається, як дівчина.

У "Вечір кумирів" пара виконала романтичне ча-ча-ча з підтримками, від яких перехоплює подих. Якщо глядацький зал вибухнув оплесками, то Катерина Кухар знайшла недоліки в їхньому неймовірному номері.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова

Lida Lee та Олексій Базела

Усе життя експідопічна Монатіка нібито хотіла бути схожою на українську попдіву – Тіну Кароль. Для дівчини вона є прикладом жіночої сили. Так, Lida Lee та Олексій Базела станцювали пасадобль під пісню "Выше облаков".

Співачка розкрилась у новому драматичному образі. Щоправда, емоційна постановка здалась Владу Ямі метушливою, а Катерина Кухар розкритикувала Lida Lee за слабку акторську гру.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Lida Lee та Олексія Базели

Станіслав Горуна та Даніелла Преап

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо присвятив постановку українським паралімпійцям, котрі є потужним джерелом натхнення для всього світу. Ба більше, кілька з його друзів-спортсменів з'явились на паркеті "Танців з зірками".

Їхньому віденському вальсу акомпанувала сама Джамала. Під пісню "Вірю в тебе" Станіслав Горуна довів, що він – король танцполу, якому під силу будь-який стиль хореографії. Судді засипали каратиста компліментами, адже він здійснив справжній прорив.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Станіслава Горуни та Даніелли Преап

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Уперше фехтувальниця зізналась, що, ймовірно, програла Олімпійські ігри, бо поряд не було її талісмана – сестри Тані. Як у спорті, так і в житті дівчина є найбільшою підтримкою Ольги Харлан. Відтак, фристайл на паркеті "Танців з зірками" вона присвятила найближчій людині. Тетяна навіть долучилася до яскравої постановки, що стало повною несподіванкою для чемпіонки; вона розплакалась.

Примітно, що партнерка Дмитра Дікусара вперше за 6 ефірів з'явилась у звичному для себе образі – костюмі фехтувальниці. Запрошена суддя Юлія Саніна зауважила, що на "Танці з зірками" Ольга Харлан прийшла не перемагати, а кайфувати. І це правда.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

Євгенія Власова й Макс Леонов

Кумиром для Євгенії Власової є легендарна канадська артистка Селін Діон. Завдяки її All by myself вона дитиною зрозуміла, що може співати. Проникливий віденський вальс з Максом Леоновим зірка присвятила всім тим, хто мав дитячу мрію.

На завершення номеру Євгенія Власова проявила себе як професійна співачка – взяла високу ноту. Судді заявили, що вона нарешті розтанцювалась.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової та Макса Леонова

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Свій виступ у 6 випуску "Танців з зірками" актор присвятив легендарному Григорію Чапкісу. Саме він надихнув його на участь у проєкті. Відтак, автором номера Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук став успішний син хореографа Грег.

Чуттєвий фристайл з технічними па підірвав зал. Кухар вкотре зізналась, що їхній дует виглядає максимально нестандартно, тоді як інші судді не скупились на похвалу.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук

MELOVIN і Ліза Русіна

Епатажний співак врешті-решт зняв маску й зізнався, що сили та натхнення йому дає мама. Лише з нею він може бути справжнім, завдяки її підтримці він не боїться нічого.

Без гриму, без окулярів MELOVIN станцював проникливий модерн з Лізою Русіною. На паркеті "Танців з зірками" він оголив душу під свій ліричний хіт "Кров кипить". Співак навіть не зміг втримати сліз. Ба більше, Катерина Кухар зізналась, що артист її приємно вразив. Він розкрився й для Макса Чмерковського.

"Танці з зірками 2021" 6 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN і Лізи Русіної