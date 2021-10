"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: Харлан и MELOVIN расплакались, Логай привел бабушку и дедушку

В шестом эфире "Танцев со звездами" борьбу за главный кубок юбилейного сезона продолжили 10 эффектных пар. Одни из них продемонстрировали поразительный прогресс, другие же снова попали под раздачу требовательных судей. Кому из знаменитостей покорился паркет – узнавайте в нашем материале.

Свежий 6 выпуск "Танцев со звездами" не обошелся без сюрпризов для телезрителей. К неизменной тройке судей – Владу Яме, Екатерине Кухар и Максу Чмерковскому – присоединилась фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Год назад она участвовала в шоу в паре с харизматичным Евгением Жуком.

Не пропустите Неадекватно, – Войтенко ответил на комментарий Гвоздевой на "Танцах со звездами"

На звездный балкон вернулась Маша Ефросинина, которая уже составляла компанию Юрию Горбунову и Иванне Онуфрийчук в 3 эфире "Танцев со звездами". Она так полюбилась телезрителям, что продюсеры быстро вернули ее в проект.

Номер-открытие

"Вечер легенд" на "Танцах со звездами" открыли сын и внучка покойного судьи Григория Чапкиса – Грег и Виктория. На Родину они вернулись из США и Италии. На главном паркете страны они показали энергичную постановку в стиле хип-хоп.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – номер-открытие

KADNAY и Алина Ли

Фронтмену группы KADNAY Дмитрию выпала честь открывать 6 выпуск "Танцев со звездами". Свой номер певец посвятил маме, которая мотивировала его заниматься музыкой несмотря на то, что жили они очень бедно. Все деньги семья вкладывала в талантливого сына, и, очевидно, не прогадала.

В паре с Алиной Ли Дмитрий Каднай показал зажигательный бродвейский джаз с элементами квик-степа. Артисту удалось заслужить комплименты судей и удержаться в лидерах сезона.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алины Ли

Джамала и Антон Нестерко

Эффектный номер победительница Евровидения-2016 станцевала для "творческой мамы" Натальи Алексеевны, благодаря которой осталась на сцене.

С профессиональным Антоном Нестерко Джамала в конце концов продемонстрировала свою горячую натуру – появилась в образе Кармен. Темпераментный пасадобль Максим Чмерковский назвал их лучшим танцем.

"Танцы со звездами 2021" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамалы и Антона Нестерко

Артур Логай и Анна Карелина

Звезда сериала "Моя любимая Страшко" признался, что его кумирі – бабушка и дедушка, которые любят друг друга более 50 лет. Они вдохновили внука на чувственный контемп, умиляющий до слез.

На паркет "Танцев со звездами" вышли не только Артур Логай и Анна Карелина, но и пожилая пара, которая вживую спела песню Сергея Бабкина "Забери". Их звездный внук поразил эффектными поддержками, которые пока не удается превзойти ни одной из пар. Даже суровая Екатерина Кухар назвала Артура и Анну лучшим дуэтом этого сезона.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Александра Зарицкая и Юрий Мешков

В 6 выпуске "Танцев со звездами" солистка группы KAZKA ошарашила признанием, что ее вдохновением является партнер Юрий Мешков. Он заваливает ее комплиментами и заставляет чувствовать себя увереннее. Зато танцовщику Александра Зарицкая нравится как девушка.

В "вечер кумиров" пара исполнила романтическое ча-ча-ча с поддержками, от которых перехватывает дыхание. Если зрительный зал взорвался аплодисментами, то Екатерина Кухар нашла недостатки в их невероятном номере.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

Lida Lee и Алексей Базела

Всю жизнь экс-подопечная Монатика якобы хотела быть похожей на украинскую поп-диву – Тину Кароль. Для девушки она является примером женской силы. Так, Lida Lee и Алексей Базела станцевали пасадобль под песню "Выше облаков".

Певица раскрылась в новом драматическом образе. Правда, эмоциональная постановка показалась Владу Яме суетливой, а Екатерина Кухар раскритиковала Lida Lee за слабую актерскую игру.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Lida Lee и Алексея Базелы

Станислав Горуна и Даниэлла Преап

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио посвятил постановку украинским паралимпийцам, которые являются мощным источником вдохновения для всего мира. Более того, несколько из его друзей-спортсменов появились на паркете "Танцев со звездами".

Их венскому вальсу аккомпанировала сама Джамала. Под песню "Вірю в тебе" Станислав Горуна доказал, что он – король танцпола, которому под силу любой стиль хореографии. Судьи засыпали каратиста комплиментами, ведь он совершил настоящий прорыв.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Станислава Горуны и Даниэллы Преап

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Впервые фехтовальщица призналась, что, вероятно, проиграла Олимпийские игры, потому что рядом не было ее талисмана – сестры Тани. Как в спорте, так и в жизни девушка является самой большой поддержкой Ольги Харлан. Следовательно, фристайл на паркете "Танцев со звездами" она посвятила самому близкому человеку. Татьяна даже присоединилась к яркой постановке, что стало полной неожиданностью для чемпионки; она расплакалась.

Примечательно, что партнерша Дмитрия Дикусара впервые за 6 эфиров появилась в привычном для себя образе – костюме фехтовальщицы. Приглашенная судья Юлия Санина заметила, что на "Танцы со звездами" Ольга Харлан пришла не побеждать, а кайфовать. И это правда.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

Евгения Власова и Макс Леонов

Кумиром для Евгении Власовой является легендарная канадская артистка Селин Дион. Благодаря ее All by myself она ребенком поняла, что может петь. Проницательный венский вальс с Максом Леоновым звезда посвятила всем тем, кто имел детскую мечту.

В завершение номера Евгения Власова проявила себя как профессиональная певица – взяла высокую ноту. Судьи заявили, что она наконец растанцевалась.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой и Макса Леонова

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Свое выступление в 6 выпуске "Танцев со звездами" актер посвятил легендарному Григорию Чапкису. Именно он вдохновил его на участие в проекте. Следовательно, автором номера Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук стал успешный сын хореографа Грег.

Кухар в очередной раз призналась, что их дуэт выглядит максимально нестандартно, тогда как другие судьи не скупились на похвалу.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук

MELOVIN и Лиза Русина

Эпатажный певец в конце концов снял маску и признался, что силы и вдохновение ему дает мама. Только с ней он может быть настоящим, благодаря ее поддержке он не боится ничего.

Без грима, без очков MELOVIN станцевал проницательный модерн с Лизой Русиной. На паркете "Танцев со звездами" он обнажил душу под свой лирический хит "Кровь кипит". Певец даже не смог удержать слез. Более того, Екатерина Кухар призналась, что артист ее приятно впечатлил. Он раскрылся и для Макса Чмерковского.

"Танцы со звездами 2021" 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной