У новому випуску "Танців з зірками" Олег Михайлюта (Фагот) і Катерина станцювали віденський вальс, перетворившись у героїв фільму "Тіні забутих предків" – Марічку та Івана. Вони не змогли підкорити глядачів, тому й отримали найменшу кількість балів та вибули з проєкту.

Не пропустіть "Танці з зірками" 5 випуск: MELOVIN став зіркою Круелли, а Ольга Харлан – Роуз із Титаніка

Окрім них, у зону ризику потрапили пари Євгенії Власової та Макса Леонова і Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова. Але глядачі все вирішили самі, тому Олег і Катерина покинули шоу. Вони залишились без коментарів в останньому ефірі, але Олег встиг зробити наостанок прощальне селфі з усіма своїми колегами по паркету.

"Танці з зірками 2021" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Фагота і Катерини Тришиної