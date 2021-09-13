"Танці з зірками 2021" 2 випуск: яка пара першою вилетіла з шоу
Джерело:24 канал
У неділю, 12 вересня, відбувся другий випуск ювілейного сезону оновленого шоу "Танці з зірками". Глядачі стали свідками феєричного ефіру, в якому станцювали 14 зіркових пар. На превеликий жаль, одна з них назавжди залишила паркет. Кому не пощастило вилетіти першими, дізнавайтеся нижче.
У 2 випуску "Танців з зірками" конкурсанти зуміли вразити публіку ефектними постановками та непередбачуваними перевтіленнями. Однак одній з пар забракло балів суддів і глядацької підтримки. Першими з нового сезону танцювального шоу вилетіли Іван Люленов і Яна Цибульська.
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У зоні ризику вони опинились з сильними конкурентами – Джамалою та Антоном Нестерко, Фаготом і Катериною Тришиною.
Ми дуже вдячні всім, хто підтримував нас. Дуже шкода, що Іван не встиг себе показати. Дуже шкода, що ви не зможете побачити, який він класний,
– зі сльозами заявила Яна Цибульська.
Тоді як коміка виліт з "Танців з зірками" по-справжньому розчарував. Усе, що він сказав на прощання – лаконічно подякував фанам.
"Танці з зірками 2021" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Івана Люленова та Яни Цибульської
До теми "Танці з зірками" 2021: список зіркових учасників шоу
"Танці з зірками"– це українська версія британського розважального проєкту Strictly Come Dancing. За його умовами зірки щотижня опановують нові стилі танців і демонструють хореографічні постановки у прямих ефірах з професійними партнерами.
Виступи пар оцінює журі, до складу якого 2021 року ввійшли ексгерой "Холостяка" і чемпіон з латиноамериканських танців Максим Чмерковський, прима-балерина Катерина Кухар і знаменитий хореограф Влад Яма. До слова, на роль креативної продюсерки шоу цьогоріч запросили Олену Коляденко, а головним хореографом стала Олена Шоптенко.
На українському телебаченні "Танці з зірками" з'явились у вересні 2006 року. Так, рік за роком відзняли 4 сезони. Після перерви у 6 років легендарному проєкту дали друге життя. 2017 року перемогу вибороли Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, 2018-го – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, 2019-го – Ксенія Мішина та Євген Кот, 2020-го – Санта Дімопулос і Макс Леонов.