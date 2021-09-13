"Танці з зірками 2021" 2 випуск: яка пара першою вилетіла з шоу

У неділю, 12 вересня, відбувся другий випуск ювілейного сезону оновленого шоу "Танці з зірками". Глядачі стали свідками феєричного ефіру, в якому станцювали 14 зіркових пар. На превеликий жаль, одна з них назавжди залишила паркет. Кому не пощастило вилетіти першими, дізнавайтеся нижче.

У 2 випуску "Танців з зірками" конкурсанти зуміли вразити публіку ефектними постановками та непередбачуваними перевтіленнями. Однак одній з пар забракло балів суддів і глядацької підтримки. Першими з нового сезону танцювального шоу вилетіли Іван Люленов і Яна Цибульська.

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У зоні ризику вони опинились з сильними конкурентами – Джамалою та Антоном Нестерко, Фаготом і Катериною Тришиною.

Ми дуже вдячні всім, хто підтримував нас. Дуже шкода, що Іван не встиг себе показати. Дуже шкода, що ви не зможете побачити, який він класний,

– зі сльозами заявила Яна Цибульська.

Тоді як коміка виліт з "Танців з зірками" по-справжньому розчарував. Усе, що він сказав на прощання – лаконічно подякував фанам.

"Танці з зірками 2021" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Івана Люленова та Яни Цибульської

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