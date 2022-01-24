"Талісман українського Євробачення": якого ведучого обрали для грін-руму Нацвідбору

Український Національний відбір Євробачення-2022 відбудеться вже 12 лютого. Організатори шоу від команди Суспільного розповіли про сюрприз, який чекатиме на конкурсі – це грін-рум (green room), де ведучий Тимур Мірошниченко спілкуватиметься за лаштунками з виконавцями.

Представники команди Суспільного поділились, що однією з цікавинок та нововведень конкурсу Євробачення-2022 стане "зелена кімната", у якій учасники Нацвідбору відпочиватимуть та переглядатимуть виступи інших зірок.

До слова Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

Така практика застосовувалась щороку на головному конкурсі Євробачення у великих концертних залах. Тепер Суспільний мовник влаштував таке нововведення і в Україні. Зірки зможуть як між собою спілкуватись, так і з зірковим ведучим – Тимуром Мірошниченком.

"Талісман українського Євробачення", – як назвав його Олексій Гончаренко, генеральний продюсер Friends Production. Він додав, що місією Тимура буде максимально швидко розкрити виконавців у прямому ефірі фіналу Нацвідбору, на який буде відведено всього кілька годин ефірного часу. Раніше ведучий був "голосом" прямих трансляцій конкурсів Євробачення з різних країн світу.



Тимур Мірошниченко – ведучий грін-руму та залаштунків Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

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Ведуча головної сцени – хто вона

Зазначимо, що Тимур Мірошниченко розглядався також на роль ведучого головної сцени Національного відбору 2022, проте така честь випала іншій ведучій – Марії Єфросиніній.



Маша Єфросиніна – ведуча головної сцени Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

До слова, Сергій Притула, який до того щороку проводив відбір, нещодавно заявив, що не зможе його вести, адже представляє інтереси каналу "СТБ", яке цього року не буде причетним до конкурсу. Також він зараз зосереджений на волонтерстві та створенні власної політичної сили.