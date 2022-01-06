"Таким, як ви, гроші не пахнуть": Славу Камінську розкритикували в мережі за фото з Ані Лорак

Екссолістка "НеАнгелів" Слава Камінська опублікувала фото з гастролеркою Ані Лорак й заявила про "тимчасовість політики та поглядів". Однак на зірку лиш звалилась хвиля критики.

Колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала нове фото на сторінці в інстаграмі. Зірка несподівано позувала перед камерою разом з російською гастролеркою Ані Лорак.

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Слава Камінська показала фото з Ані Лорак

Артистки зустрілися в Туреччині, де зараз на відпочинку перебуває Слава Камінська. Зірка не тільки продемонструвала спільне фото з гастролеркою, але й поділилась дописом про "тимчасовість політики".

Як би, що б не відбувалося, є голос країни в нашій країні, і ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово – політика, погляди, телебачення! Ані Лорак артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний – це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж б'юся,

– написала Слава Камінська.



Слава Камінська та Ані Лорак / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

, Ігор Кондратюк пояснював, чому музика не може бути поза політикою . Він наголосив, що це неможливо під час війни: "Після того, як Путін анексував Крим за допомогою військової спецоперації, діячі культури підписали лист в його підтримку. Не селяни, не трактористи, не працівники "Уралмаш", – підкреслював продюсер.

Славу Камінську вщент розкритикували за фото з гастролеркою та підпис до цієї світлини. Користувачі мережі наголошують, що війна та вбиті воїни – це не тимчасово.

"Вельми сумнівна компанія";

"Загиблі в цій війні – "врєменно?"";

"О, почалося, "яка різниця, ми артисти, голуби миру". Наша країна – це не тимчасово і війна не тимчасово. Повинна бути принципова позиція";

"Розчарувалась, відписуюсь";

"Все тимчасово, політика, погляди і т.д. Тільки хлопці, які загинули на фронті, захищаючи нашу країну від "наших братів" – це вже назавжди";

"А є совість та честь! Добре говорити, коли війна тебе не торкнулась";

"Інформаційний вакуум під назвою "какаяразніца" на практиці. Яскравий приклад артистів без громадянської позиції в "нашей стране" словами автора;

"Противно читати, в країні 8 років війна йде, а таким, як ви, гроші не пахнуть".

Щоправда, серед користувачів є й ті, хто підтримує слова Слави Камінської та захоплюється Ані Лорак:

"Вона топ, всі адекватні люди це розуміють";

"Дякую вам за такий прекрасний пост. Дві красуні";

"Все правильно! Кароліна дарує творчість без меж! Світова діва";

"Які красиві. Дякую за прекрасні слова";

"Та однаково на політику! Ви обоє дуже круті".

Нагадаємо, що російська гастролерка Ані Лорак анонсувала тур Україною. Вона планує виступити з концертами в Харкові, Запоріжжі та Херсоні у травні 2022 року. Зірку не бентежить повернення до України після кількох років праці в Росії, адже вона вважає себе "пташкою, яка дарує людям музику без кордонів".

Додамо, що Слава Камінська ще в складі гурту "НеАнгели" сміливо гастролювала містами країни-агресора під час війни. У серпні 2014 року вона іронічно коментувала санкції Заходу проти Росії через окупацію Криму: "У відповідь на санкції Заходу, сколковські вчені запропонували замість ін'єкцій ботоксу використовувати укуси вітчизняних джмелів".