Відомий продюсер і шоумен Ігор Кондратюк неодноразово обурювався виступами артистів, які заробляють гроші в Україні, але живуть у країні-агресорі Росії. Днями він пояснив свою думку та відреагував на критику користувачів мережі.

До теми Перед концертом до Дня незалежності: Софія Ротару виступить на "Новій хвилі" в Росії

Кондратюк про "музику поза політикою"

Телеведучий заявив, що йому часто пишуть про те, що "музика є поза політикою". Такими фразами часто спекулюють одіозні виконавці, наприклад Філіп Кіркоров.

Мені пишуть, що "культура внє політики". Культура не може бути "внє" політики. Під час війни "внє" політики немає нічого. Хочете слухати Басту? То зайдіть в інтернет, там його достатньо і слухайте,

– наголосив Ігор Кондратюк.

Шоумен додав, що Баста як особистість не може бути поза політикою, адже він має російський паспорт і не висловлюється на підтримку України. Так само відношення до російської агресії мають ті, хто голосують за Путіна, за словами Кондратюка. Чоловік також пояснив, чому культура не залишається поза політикою.

"Мені кажуть "культура немає відношення до політики". Але після того, як Путін анексував Крим за допомогою військової спецоперації, діячі культури підписали лист в його підтримку. Не селяни, не трактористи, не працівники "Уралмаш". А діячі культури", – наголосив телеведучий.

Тому той, хто каже, що музика "внє" політики, ну блін – купіть собі трішки мізків, їй богу,

– емоційно висловився Ігор Кондратюк.

Шоумен також зазначив, що Баста й інші артисти, які виступають в окупованому Криму – порушники закону України. Тому СБУ не може дозволяти їм тут виступати.

Про що раніше висловлювався Кондратюк