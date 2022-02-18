"У такі моменти хочеться дитину": чоловік Наді Дорофєєвої заговорив про поповнення

Дорофєєва та Дантес одружені вже сім років, тому фани з нетерпінням чекають, коли співачка завагітніє. Пара ж нібито живе для себе й не поспішає з дітьми, але донька Юрія Ткача так зворушила артиста, що той захотів стати батьком.

Після феєричного старту сольної кар'єри Володимир Дантес став ведучим гумористичного телешоу "Розсміши коміка". Учасницею одного з випусків стала 7-річна донька Юрія Ткача Ліза. Дівчинка так дотепно жартувала про зіркового татка, що довела його до сліз. Ця картина розчулила і чоловіка Дорофєєвої.

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Коли я дивлюсь у монітор і бачу твої очі, ось у такі моменти хочеться дитину, реально. Я бачу ці сльози, він просто неймовірний,

– заявив Володимир Дантес.

Що Дорофєєва і Дантес раніше казали про дітей