После феерического старта сольной карьеры Владимир Дантес стал ведущим юмористического телешоу "Рассмеши комика". Участницей одного из выпусков стала 7-летняя дочь Юрия Ткача Лиза. Девочка так остроумно шутила о звездном папе, что довела его до слез. Эта картина умилила и мужа Дорофеевой.

Тема В школе-интернате: дочь Ольги Фреймут рассказала, как ей живется в США

Когда я смотрю в монитор и вижу твои глаза, вот в такие моменты хочется ребенка реально. Я вижу эти слезы, он просто невероятный,

– заявил Владимир Дантес.

Что Дорофеева и Дантес раньше говорили о детях