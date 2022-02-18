После феерического старта сольной карьеры Владимир Дантес стал ведущим юмористического телешоу "Рассмеши комика". Участницей одного из выпусков стала 7-летняя дочь Юрия Ткача Лиза. Девочка так остроумно шутила о звездном папе, что довела его до слез. Эта картина умилила и мужа Дорофеевой.
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Когда я смотрю в монитор и вижу твои глаза, вот в такие моменты хочется ребенка реально. Я вижу эти слезы, он просто невероятный,
– заявил Владимир Дантес.
Что Дорофеева и Дантес раньше говорили о детях
- В апреле 2021 года певица утверждала, что не откладывает беременность из-за старта сольной карьеры, они с мужем просто не готовы. Дорофеева чувствовала безумное давление людей, но не планировала рожать детей, чтобы оправдать чьи-то ожидания.
- Четыре месяца назад Владимир Дантес делился, что тоже "хочет жить безмятежно". Похоже, дети не входят в ближайшие планы артистов, сейчас они с головой отдаются музыке.