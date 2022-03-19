Так багато плакала, – Настя Каменських розповіла, як записувала пісню про Україну

Українська співачка Настя Каменських розповіла, як створила пісню про Україну. Вона зізналась, що записувала трек зі сльозами на очах.

Популярна українська співачка Настя Каменських нещодавно на тлі війни в Україні випустила патріотичну пісню. Зірка розповіла, що довго створювала трек.

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Настя Каменських про свою пісню

"Єдине, що я можу як артист зробити, окрім волонтерства, це підбадьорити свою націю, свій народ. Для мене це дуже важливо. Я хотіла цієї піснею сказати, що ми дуже сильні, що ми єдині, що ми вже переможці, і я дуже пишаюся своєю країною. Одного разу, я знаю, що це точно буде, Україна покаже ясне небо. Ще дітки будуть гратися й усміхатися. Ще ми будемо щасливі", – поділилась артистка.

Настя Каменських зізналась, що довго не могла записати пісню. Все тому, що постійно розчулювалась.

Є моменти, де я не могла навіть переписати, бо я так багато плакала. Для мене ця пісня… Я навіть зараз розмовляю, і в мене тремтить все тіло, тому що я настільки багато вклала туди серця, душі, болю, любові. Чесно, дві-три години я не могла записати пісню. В мене такого ще не було. Я досі не можу на цю пісню реагувати без сліз,

– розповіла зірка.

Настя Каменських – Я – Україна: дивіться відео онлайн

Зауважимо, в час війни в Україні вже безліч знаменитостей випустили пісні, щоб підбадьорити наш народ. Зірки не тільки представили нові треки, але й перезаписали старі хіти, що сьогодні звучать суперактуально. З добіркою можна ознайомитися за посиланням.