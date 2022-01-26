Таблетка від божевілля, – Сніжана Єгорова заявила, що підтримує Путіна

Телеведуча та акторка Сніжана Єгорова, відома скандальними висловлюваннями, опублікувала новий допис. У ньому вона підтримала очільника Кремля Володимира Путіна.

Відома телеведуча та акторка Сніжана Єгорова вкотре продемонструвала проросійську позицію. Вона опублікувала новий допис, у якому підтримала Володимира Путіна.

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Сніжана Єгорова підтримала Путіна

Ведуча опублікувала ролик з прокремлівського ютуб-каналу про Путіна. Вона порадила своїм читачам переглянути відео "як акт екзорцизму" й заявила про підтримку агресора.

Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться, як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок!

– написала Сніжана Єгорова.

Під дописом користувачі фейсбуку порадили Сніжані Єгоровій видалити допис та "закусити й тримати руки подалі від телефону". Щоправда, ці коментарі згодом зникли, вочевидь, ведуча їх видаляє.



Коментарі під дописом Єгорової / Скриншот "Детектору медіа"

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