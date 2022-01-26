Таблетка від божевілля, – Сніжана Єгорова заявила, що підтримує Путіна
Джерело:фейсбук Сніжани Єгорової
Телеведуча та акторка Сніжана Єгорова, відома скандальними висловлюваннями, опублікувала новий допис. У ньому вона підтримала очільника Кремля Володимира Путіна.
Відома телеведуча та акторка Сніжана Єгорова вкотре продемонструвала проросійську позицію. Вона опублікувала новий допис, у якому підтримала Володимира Путіна.
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Сніжана Єгорова підтримала Путіна
Ведуча опублікувала ролик з прокремлівського ютуб-каналу про Путіна. Вона порадила своїм читачам переглянути відео "як акт екзорцизму" й заявила про підтримку агресора.
Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться, як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок!
– написала Сніжана Єгорова.
Під дописом користувачі фейсбуку порадили Сніжані Єгоровій видалити допис та "закусити й тримати руки подалі від телефону". Щоправда, ці коментарі згодом зникли, вочевидь, ведуча їх видаляє.
Коментарі під дописом Єгорової / Скриншот "Детектору медіа"
Інші скандальні заяви Єгорової
- Вже не вперше телеведуча дивує різкими проросійськими висловлюваннями. Влітку 2020 року вона цинічно заявила, що українські герої – "рагулі та селюки". Люди, які відстоюють незалежність України, на думку Єгорової, готові покласти своє життя за Батьківщину "через високу суїцидальну готовність".
- У 2021 році ведуча поглузувала з закону про державну мову. Вона посміялась з жарту про те, що українська начебто потрібна лише тим, хто працює у сфері обслуговування.
- Кожного разу слова Сніжани Єгорової обурюють користувачів мережі й телезірка отримує чималу хвилю критики у свій бік.