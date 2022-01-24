48-річна Наташа Корольова відверто здивована, що стала нев'їздною не лише в Україні, а й у Литві. Вона спробувала переконати, що там її люблять – показала відео з концерту у Вільнюсі, який відбувся в лютому 2020 року, та додала, що глядачі "скандували ще, а зал вимагав на біс".

Важливо Наташі Корольовій і Хабібу Шаріпову заборонили в’їзд до Литви

Як Наташа Корольова реагує на заборону в'їзду до Литви

Естрадна співачка стверджує, що її "добрі пісні несуть несуть позитивний настрій, все найсвітліше і справжнє", а до геополітичної ситуації вона ніяк не причетна.

Нісенітниця якась. Мимоволі відчуваєш іспанський сором за представників влади, які, пропагуючи "свободу", вимагають "оцінки геополітичної обстановки". Боже, Наташа Корольова і геополітика. Нікого ж це не хвилювало,

– написала артистка.

Вона припустила, що Лаурінас Кащюнас (голова комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони) попросив МВС Литви заборонити їй в'їзд, бо йому "необхідно вислужитися". Крім того, Наташа Корольова пригадала, як її внесли до "чорного списку" в Україні.

"Прилетіла чергова новина про заборону в'їзду до Литви напередодні моїх сольних виступів для улюбленого глядача. Аналогічна ситуація була й з концертами в Києві п'ять років тому", – додала співачка.

Нагадаємо, в'їзд в Україну Наташі Корольовій заборонили ще 2016 року. Він діятиме щонайменше до грудня 2022-го. Річ у тому, що співачка дає концерти в окупованому Криму та є членом партії Путіна "Єдина Росія".

Реакція мережі

Емоційний допис Наташі Корольової викликав шквал обговорення у коментарях. Переважна більшість користувачів інстаграму радіє такій новині. Вони вважають, що Литва справедливо провчила артистку за концерти в окупованому Росією Криму:

"Правильно зробили! Пісні хай Путіну співає! Ще потрібно, щоб Америка заборонила в'їзд";

Ще потрібно, щоб Америка заборонила в'їзд"; "Не можна бути осторонь політики, коли частину твоєї Батьківщини анексують, і готуються нападати далі" ;

; "Більше не з'їздите, і не тільки в Литву. Будете в окупованому Криму двірникам на набережній співати" ;

; "Дай Боже, щоб більше лещата утискалися для російських акторів, які незаконно заїжджали в Крим";

"У Крим треба менше їздити";

"Тепер ми за Литву спокійні".

Пораду Корольовій дав навіть Дмитро Гордон: "У Крим їздити можна, але через українських прикордонників та митників, бо Крим – це Україна. Їздите інакше – порушення міжнародних законів, правил та норм, тому треба просто зробити вибір".

Скриншот з інстаграму Наташі Корольової

Повний текст публікації Наташі Корольової:

Концерт. Це Вільнюс, лютий 2020! Неймовірний концерт, глядачі не розходилися і скандували ще. Я вже переодяглася, але зал вимагав на біс, до сліз!

Увага! Прилетіла чергова новина про заборону в'їзду до Литви напередодні моїх сольних виступів для улюбленого глядача. Друзі, на жаль, це правда. День бабака. Аналогічна ситуація була й з концертами в Києві п'ять років тому!

Так, вже читаючи подібні рішення щодо мене та інших артистів, єдина можлива реакція – це посмішка з гіркотою і подивом. Добрі пісні, які несуть позитивний настрій, любов, дружбу, все найсвітліше, щире і справжнє, стають не потрібними. Це що, офіційна позиція можновладців? Виходить, вони самі за інші цінності? За які, хочеться запитати?

Ну просто нісенітниця якась. Світ остаточно перевернувся з ніг на голову. І мимоволі відчуваєш іспанський сором за таких представників влади, які, пропагуючи "свободу", вимагають "оцінки геополітичної обстановки". Боже, Наташа Корольова і геополітика. І нікого ж це не хвилювало, коли в лютому 2020 року відбувся мій аншлаговий концерт у Вільнюсі, який я згадую з великою любов'ю. Хочеться поставити запитання, а де був пан Кащюнас 2020-го? Чи може він нещодавно зайняв крісло голови парламентського комітету з національної безпеки та оборони і йому необхідно вислужитися?

Залишається тільки розводити руками. Миру всім і добра. Ваша Наташа!