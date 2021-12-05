Сяє святковими вогнями: ще одну резиденцію Єлизавети II прикрасили до Різдва

У королівських палацах повним ходом йде підготовка до різдвяних свят. Днями працівники прикрасили резиденцію королеви Єлизавети II у Шотландії.

Британська королівська сім'я поділилась новими атмосферними кадрами з королівських палаців. Цього разу було прикрашено офіційну резиденцію Єлизавети II у Шотландії.

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Резиденцію у Шотландії прикрасили до свят

Святкові декорації прибули до Голірудського палацу. У Великій галереї розмістили головну 4,5 метрову ялинку. Її прикрасили червоними кульками та жовтими гірляндами.



Резиденцію у Шотландії прикрасили до Різдва / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Резиденцію у Шотландії прикрасили до Різдва / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Окрім того, палац прикрасили різдвяними композиціями й вінками.

Різдвяні ялинки прибули до офіційної резиденції Її Величності в Шотландії – Голірудський палац! Палац осяявся святковими вінками, гірляндами та вогнями, зокрема 15-футовою (4,5 метра, – Showbiz 24) різдвяною ялинкою у Великій галереї, і зацукрованими фруктами,

– написали представники палацу.



Резиденцію у Шотландії прикрасили до Різдва / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, 7-метрова ялинка вже запалала в одній з головних резиденцій Єлизавети II – Віндзорському замку, зокрема у Георгіївському залі. У "малиновій" кімнаті розмістили трохи меншу ялинку, що так само тішитиме око монархині.

Королева Єлизавета II після тривожних новин про здоров'я повідомила рідним, що почувається краще й готується до свят. 17 грудня вона планує відправитися у Норфолк, щоб відсвяткувати Різдво і Новий рік. Лиш невідомо, чи запише Її Величність традиційне привітання.