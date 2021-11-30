Світ активно готується до новорічно-різдвяних свят. Світлинами цьогорічних декорацій діляться у соціальних мережах. Джилл Байден також вирішила показати прикраси, які тепер створюють казковий настрій у Білому домі.

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Різдвяні декорації Білого дому

Дружина президента США прикрасила Білий дім до Різдва, яке подружжя святкуватиме разом із багатьма країнами світу 25 грудня. На офіційній сторінці в інстаграмі Джилл опублікувала фото величезної ялинки, яку поставила в одному з залів президентського маєтку. Різдвяна красуня мерехтить білими вогниками та прикрашена великою кількістю іграшок у вигляді білих голубів.

Декілька ялинок є й в інших кімнатах Білого дому. Байден прикрасила їх сімейними фотографіями та великими новорічними іграшками. Вдома у Байденів можна побачити й інші святкові декорації, які додають святкового настрою та передчуття новорічної метушні.



Ялинка в Білому домі / Фото з інстаграму Джилл Байден



Різдвяні декорації Білого дому / Фото з інстаграму Джилл Байден



Ялинка в Білому домі / Фото з інстаграму Джилл Байден



Різдвяні декорації Білого дому / Фото з інстаграму Джилл Байден

Хто вже прикрасив будинки до Різдва