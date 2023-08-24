Письменник та музикант відсвяткував 49-річчя у Жовтневому палаці. У концерті взяли участь гурти, виконавці та друзі артиста, які виконали пісні на вірші Жадана та власні.

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Подію відвідав і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він привітав Сергія Жадана з днем народження та розповів зворушливу історію.

Останній раз, коли ми зустрічали мій день народження, Сергій стояв і пильнував, щоб я випадково не став на протипіхотну міну, яка в цей момент була за метр від моєї ноги. І це не жарт. Це правда. Це було на Салтівці в Харкові,

– пригадав Вакарчук.

Артисти тоді завітали до харківської територіальної 127-ї бригади. Виявилося, що біля співака була нерозірвана міна. Тоді Сергій Жадан взяв якийсь плафон та поставив його наверх, щоб створити безпечнішу ситуацію.

"Після такого стосунки залишаються близькими надовго", — висловився Вакарчук.

Потім "Океан Ельзи" заспівав пісню "Країна дітей", яку він написав на вірш Сергія Жадана і вперше виконав у 2021 разом із реперкою Alyona Alyona.

Додамо, що в концерті "Птах. Вірші, що стали піснями" взяли участь також Христина Соловій, Уляна Горбачевська, Мар’яна Садовська, Саша Кольцова, гурти "Мертвий півень", "Брати Гадюкіни" та інші.

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