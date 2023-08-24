Письменник та музикант відсвяткував 49-річчя у Жовтневому палаці. У концерті взяли участь гурти, виконавці та друзі артиста, які виконали пісні на вірші Жадана та власні.
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Подію відвідав і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він привітав Сергія Жадана з днем народження та розповів зворушливу історію.
Останній раз, коли ми зустрічали мій день народження, Сергій стояв і пильнував, щоб я випадково не став на протипіхотну міну, яка в цей момент була за метр від моєї ноги. І це не жарт. Це правда. Це було на Салтівці в Харкові,
– пригадав Вакарчук.
Артисти тоді завітали до харківської територіальної 127-ї бригади. Виявилося, що біля співака була нерозірвана міна. Тоді Сергій Жадан взяв якийсь плафон та поставив його наверх, щоб створити безпечнішу ситуацію.
"Після такого стосунки залишаються близькими надовго", — висловився Вакарчук.
Потім "Океан Ельзи" заспівав пісню "Країна дітей", яку він написав на вірш Сергія Жадана і вперше виконав у 2021 разом із реперкою Alyona Alyona.
Додамо, що в концерті "Птах. Вірші, що стали піснями" взяли участь також Христина Соловій, Уляна Горбачевська, Мар’яна Садовська, Саша Кольцова, гурти "Мертвий півень", "Брати Гадюкіни" та інші.
Сергій Жадан втратив свій будинок у Харкові
- Нагадаємо, що письменник родом з Харкова. Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, Сергій втратив свій будинок.
- У листопаді 2022 року Жадан показав зруйновану багатоповерхівку на Північній Салтівці, де раніше була його квартира. Будівля майже повністю зруйнована, а від колишніх рідних стін залишилась лиш діра в даху.
- Письменник та музикант попри війну часто навідується до рідного Харкова, хоч місто постійно страждає від російських обстрілів. Проте Жадан настільки призвичаївся до постійних прильотів, що одного разу сплутав музику гурту Pink Floyd з черговим свистом й вибухом.