У соцмережах Сергій Жадан розповів, що слухав олдскульний трек британських рокерів Pink Floyd і прогавив приліт неподалік. Після цього письменник заговорив про те, як повномасштабна війна спотворила сприйняття звуків та інших речей.

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Жадан сплутав приліт з музикою Pink Floyd

Слухаємо вчора Pink Floyd. Раптом стає багато низьких. Які в них цікаві звукові ефекти в 70-х були, кажу. Потім доходить, що це був приліт,

– шокував Сергій Жадан.

"За ці місяці змінилося відчуття і сприйняття багатьох речей. Внутрішньо напружуєшся на кожен різкий вуличний вигук і не помічаєш диму за вікном. Бережіть себе", – додав письменник.

Сергій Жадан сплутав звук вибуху з музикою Pink Floyd / Фото з фейсбуку