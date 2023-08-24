Писатель и музыкант отметил 49-летие в Октябрьском дворце. В концерте приняли участие группы, исполнители и друзья артиста, исполнившие песни на стихи Жадана.

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Событие посетил и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Он поздравил Сергея Жадана с днем рождения и рассказал трогательную историю.

Последний раз, когда мы встречали мой день рождения, Сергей стоял и бодрствовал, чтобы я случайно не встал на противопехотную мину, которая в этот момент была в метре от моей ноги. И это не шутка. Это верно. Это было на Салтовке в Харькове,

– вспомнил Вакарчук.

Артисты тогда посетили харьковскую территориальную 127-ю бригаду. Оказалось, что у певца была неразорванная мина. Тогда Сергей Жадан взял какой-то плафон и поставил его наверх, чтобы создать более безопасную ситуацию.

"После такого отношения остаются близкими надолго", – высказался Вакарчук.

Затем "Океан Эльзы" спел песню "Країна дітей", которую он написал на стихотворение Сергея Жадана и впервые исполнил в 2021 году вместе с реперкой Alyona Alyona.

Добавим, что в концерте "Птица. Ставшие песнями стихи" приняли участие также Кристина Соловой, Ульяна Горбачевская, Марьяна Садовская, Саша Кольцова, группы "Мертвый петух", "Братья Гадюкины" и другие.

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