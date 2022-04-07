Святослав Вакарчук зі сльозами на очах показав розтрощену "Мрію" у Гостомелі: емоційне відео

7 квітня 2022 , 17:45
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук не перший день їздить звільненою від окупантів Київщиною і показує, у що її перетворили росіяни. Співак дібрався до аеропорту в Гостомелі, де залишився знищений літак "Мрія".

Найбільший у світі літак Ан-225 орки розтрощили 27 лютого, на четвертий день війни. В аеропорту "Гостомель" під Києвом не залишилося жодного цілого повітряного судна, а від величезної "Мрії" – самі уламки з турбінами. На власні очі їх побачив лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук. 

Читайте також "Мрія" заговорила: у Гостомелі "завівся" найбільший в світі літак

Святослав Вакарчук показав "Мрію" у Гостомелі 

"Позаду мене розтрощений літак "Мрія". Те, що залишилося від нього після того, як його знищили російські війська. Багато хто не встиг побувати на ньому, мені пощастило більше. Я минулого року був біля нього і навіть встиг посидіти за штурвалом", – розповів лідер "Океану Ельзи". 

Він опублікував архівні фото з жовтня 2021 року та свіжі кадри з квітня 2022-го. Музикант, як і вся країн, думає, що російська армія може знищити легендарний літак Ан-225, але їй нізащо не відібрати нашу спільну мрію та віру в перемогу. 

Ви знаєте, вони можуть розтрощити літак "Мрія", але вони ніколи не вб'ють нашу мрію у квітучу й сильну Україну. А головне – ніхто й ніколи не зламає нашу віру в перемогу. Перемога обов'язково настане,
– натхненно заявив Вакарчук. 

Святослав Вакарчук біля розтрощеної "Мрії" у Гостомелі: фото, відео 

Для перегляду всіх фото та відео гортайте вправо 

Де був і що бачив Святослав Вакарчук 

Автор: Марина Джура