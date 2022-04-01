Святослав Вакарчук вступив до лав ЗСУ, однак наразі він отримав завдання їздити містами України та підтримувати людей, які перебувають в гарячих точках. Артистові вже вдалося побувати в багатьох містах, які нещадно обстрілюють російські окупанти.

Важливо Святослав Вакарчук у Львові зустрівся з лікарем з Маріуполя: "Це місто, якого немає"

Святослав Вакарчук про зруйновані міста

Музикант привозить гуманітарну допомогу для військових і цивільних. Він бачить, як ворог руйнує міста та селища. Вакарчук розповів, які міста, з тих, що бачив, постраждали найбільше.

Я не бачив Маріуполя, але розумію, що там ситуація найгірша. Поки що не бачив Чернігова. Серед тих міст, в яких вдалося побувати, найбільше постраждала Охтирка. Це напівзруйноване місто. Там немає цілих кварталів, районів. Суми також постраждали, але в певних районах,

– розповів Святослав.

Та навіть в тих містах, де є окупанти, люди намагаються не падати духом. Навіть під час обстрілів в Охтирці для музиканта організували імпровізовану сцену, підготували електронне піаніно, колонки. У мера Охтирки Вакарчук поцікавився, чи йому не страшно, на що почув: "Сьогодні чудовий день і ще нічого не прилітало".

Зверніть увагу "Беззмістовно": як Святослав Вакарчук ставиться до звернень до росіян від українців

Святослав Вакарчук про українських військових

Наші захисники дуже сміливі та мужні. Цивільні мають можливість сховатися в укриттях, а от військові постійно перебувають в небезпеці, постійно йдуть в бій із загарбниками.

"Я не розумію, чому маю ховатися за їхні спини. Наше завдання – донести до європейців, американців та інших людей вільного світу, що сьогодні Україна платить страшну ціну за захист не лише нашої землі, а й всього світу. І ми просимо світ допомоги у цій боротьбі", – наголосив лідер "Океану Ельзи".