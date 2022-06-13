Святослав Вакарчук заспівав для переселенців з Маріуполя: в яке місто приїхав артист
Джерело:інстаграм Святослава Вакарчука
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виступив для переселенців зі зруйнованого Маріуполя, які зараз проживають у Дніпрі. Артист виконав зворушливу композицію "Місто Марії", яку присвятив саме Маріуполю.
Святослав Вакарчук вже неодноразово виступав перед переселенцями. Після повернення з гастролей за кордоном артист вкотре заспівав для людей, які через російських окупантів були вимушені покинути свої домівки.
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Святослав Вакарчук заспівав для переселенців з Маріуполя
Десятки тисяч людей змогли виїхати з тимчасово окупованого Маріуполя, який зараз перебуває під контролем окупантів. Багатьом з них нема куди повертатися, адже місто зруйноване. Тому тепер мешканці Маріуполя шукають прихисток в інших українських містах. Багато зараз проживають у Дніпрі.
Святослав Вакарчук приїхав туди, щоб заспівати, покращити моральний дух та поспілкуватися з вимушеними переселенцями. Музикант під акомпанемент гітари виконав пісню "Місто Марії", яку присвятив Маріуполю.
"Дніпро. Центр для біженців з Маріуполя", – коротко підписав допис Святослав.
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Святослав Вакарчук гастролює Україною: останні новини
- Артист відвідав захисників України, які зараз перебувають на передових позиціях фронту. Святослав виконав для них найстарішу пісню у своєму репертуарі, яку співає вже 45 років, – "Ой, чий то кінь стоїть".
- Навідувався і до бійців 57 бригади мотопіхоти імені кошового отамана Костя Гордієнка. Для них заспівав просто неба в лісі.
- На початку травня Святослав Вакарчук завітав до Одеси. Він відвідав позиції одеських морських піхотинців з 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та виступив перед ними з концертом. В Одесі співак також зустрівся з ведучим та колегою Колею Сєргою.
- Музикант виконав свої хіти для працівників Чорнобильської АЕС. Він не тільки заспівав під гітару, але й нагадав світові про трагедію Маріуполя та "Азовсталь".
- Був і на Харківщині, де підтримував бійців "Холодного Яру". Він записав відео з передової та подякував українським військовим.