Святослав Вакарчук заспівав для переселенців з Маріуполя: в яке місто приїхав артист

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виступив для переселенців зі зруйнованого Маріуполя, які зараз проживають у Дніпрі. Артист виконав зворушливу композицію "Місто Марії", яку присвятив саме Маріуполю.

Святослав Вакарчук вже неодноразово виступав перед переселенцями. Після повернення з гастролей за кордоном артист вкотре заспівав для людей, які через російських окупантів були вимушені покинути свої домівки.

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Святослав Вакарчук заспівав для переселенців з Маріуполя

Десятки тисяч людей змогли виїхати з тимчасово окупованого Маріуполя, який зараз перебуває під контролем окупантів. Багатьом з них нема куди повертатися, адже місто зруйноване. Тому тепер мешканці Маріуполя шукають прихисток в інших українських містах. Багато зараз проживають у Дніпрі.

Святослав Вакарчук приїхав туди, щоб заспівати, покращити моральний дух та поспілкуватися з вимушеними переселенцями. Музикант під акомпанемент гітари виконав пісню "Місто Марії", яку присвятив Маріуполю.

"Дніпро. Центр для біженців з Маріуполя", – коротко підписав допис Святослав.

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