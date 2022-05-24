Українські музиканти продовжують підтримувати військовослужбовців. Лідер гурту "Океан Ельзи" днями також навідався до бійців.

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Святослав Вакарчук підтримав військових

Фронтмен рок-колективу провідав підрозділ 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Про це повідомили на їхній сторінці у фейсбуці.

Святослав Вакарчук підтримав військових, поспілкувався з ними та заграв на гітарі, щоб тримати бійців у доброму дусі.



Святослав Вакарчук з військовими / Фото з фейсбуку бригади



Святослав Вакарчук з військовими / Фото з фейсбуку бригади

Зауважимо, з нагоди Дня вишиванки артист поділився святковим та промовистим фото. Він показав світлину з братом Олегом: "Привіт вам з Дніпра! Двоє братів. Два настрої. Дві вишиванки. Один генокод".

Де востаннє побував Святослав Вакарчук