Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує їздити українськими містами. Днями він приїхав у звільнений Ізюм.

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Вакарчук заспівав "Червону руту" в Ізюмі

Святослав Вакарчук влаштував невеликий імпровізований концерт для мешканців Ізюма. Він заспівав "Червону руту" разом з жителями міста.

Ізюм. Змучене, суворе, але вільне місто. І люди – втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують усієї підтримки, і це не лише про пряму гуманітарну допомогу, що вкрай важливо, а й тепле слово, посмішку, просто увагу,

– поділився музикант.

"Побачили, питають: "а можете заспівати? А можемо трохи заспівати разом?". – "Звісно, разом ми можемо все!" Послухайте, як співає Ізюм 'Червону руту". І от з чого ті рашисти вирішили, що зможуть підкорити наших людей?!" – емоційно висловився Вакарчук.

Як Святослав Вакарчук співає "Червону руту" в Ізюмі: відео

Зауважимо, звільнений Ізюм відвідував також телеведучий Олександр Педан. Він розповідав, що місту дуже потрібна допомога, а також ділився історіями про втечі росіян з Ізюма.

Зворушливе відео розчулило користувачів мережі. Вони дякують Святославу за його віддачу українцям.