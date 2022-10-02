Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує їздити українськими містами. Днями він приїхав у звільнений Ізюм.
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Вакарчук заспівав "Червону руту" в Ізюмі
Святослав Вакарчук влаштував невеликий імпровізований концерт для мешканців Ізюма. Він заспівав "Червону руту" разом з жителями міста.
Ізюм. Змучене, суворе, але вільне місто. І люди – втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують усієї підтримки, і це не лише про пряму гуманітарну допомогу, що вкрай важливо, а й тепле слово, посмішку, просто увагу,
– поділився музикант.
"Побачили, питають: "а можете заспівати? А можемо трохи заспівати разом?". – "Звісно, разом ми можемо все!" Послухайте, як співає Ізюм 'Червону руту". І от з чого ті рашисти вирішили, що зможуть підкорити наших людей?!" – емоційно висловився Вакарчук.
Як Святослав Вакарчук співає "Червону руту" в Ізюмі: відео
Зворушливе відео розчулило користувачів мережі. Вони дякують Святославу за його віддачу українцям.
- "Таке тепле відео";
- "Бідні люди. Дякуємо вам";
- "Можете заспівати? Попри все";
- "Дякуємо велике за все, що ви робите";
- "Які сильні в нас люди";
- "Біль та розпач, але віра та надія! Дякуємо вам, Святославе, за все, що робите для людей";
- "Маю надію, що коли ми повернемося до Попасної, пане Святослав теж приїде і заспіває";
- "Що довелося пережити тим людям. Скільки горя і страждань".