Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает ездить по украинским городам. На днях он приехал в освобожденный Изюм.

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Вакарчук спел "Красную руту" в Изюме

Святослав Вакарчук устроил небольшой импровизированный концерт для жителей Изюма. Он спел "Червону руту" вместе с жителями города.

Изюм. Измученный, суровый, но свободный город. И люди – уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются во всей поддержке, и это не только о прямой гуманитарной помощи, что очень важно, но и теплое слово, улыбку, просто внимание,

– поделился музыкант.

"Увидели, спрашивают: "а можете спеть? А можем немного спеть вместе?". – "Конечно, вместе мы можем все!" Послушайте, как поет Изюм "Червону руту". И вот из чего эти рашисты решили, что смогут покорить наших людей?!" – эмоционально высказался Вакарчук.

Как Святослав Вакарчук поет "Червону руту" в Изюме: видео

Заметим, освобожденный Изюм посещал также телеведущий Александр Педан. Он рассказывал, что городу очень нужна помощь, а также делился историями о бегстве россиян из Изюма.

Трогательное видео растрогало пользователей сети. Они благодарят Святослава за его отдачу украинцам.