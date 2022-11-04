Бачив буквально декілька днів, – Святослав Вакарчук про час з дітьми під час війни
Джерело:Forbes Ukraine
Лідер гурту "Океан Ельзи" цього року вдруге став татом. Через війну він дуже рідко бачиться з дітьми, оскільки вони за кордоном. Вакарчук розповів, як вдається підтримувати зв'язок.
Війна розлучила мільйони українських сімей. Серед них і родина Святослава Вакарчука. Оскільки чоловік постійно перебуває у поїздках на фронт, то відправив кохану з дітьми за кордон, щоб не хвилюватися за їхню безпеку і спокійно працювати для допомоги ЗСУ.
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Як Вакарчук спілкується з дітьми під час війни
19 червня 2021 року Вакарчук вперше став батьком. Тоді в нього народився син Іван. 5 липня 2022 року в музиканта народилася донька Соломія. Через війну вони вимушені жити на відстані. Перші три місяці війни Вакарчук взагалі не бачився з рідними, оскільки постійно був у поїздках на фронт.
Перші три місяці не бачив їх взагалі. Це було неможливо. Я розумів, що мушу сконцентруватися на найголовнішому. Коли фронт, якщо можна так сказати, стабілізувався, зрозумів, що є момент, коли можна побачитися. Коли є можливість викроїти час, я отак це роблю,
– поділився Вакарчук.
Музикант не приховує, що саме маленькі діти дарують віру та сили. Якби у нього не було маленьких дітей, то, можливо, було б тяжче переживати цю війну.
Особисте життя Святослава Вакарчука: головне
- У 2021 році Вакарчук оголосив про розлучення зі стилісткою Лялею Фонарьовою, з якою жив у цивільному шлюбі 20 років. Своїх дітей у пари не було, але Ляля виховувала доньку Діану від інших стосунків. Святослав прийняв падчерку як свою дитину.
- 19 червня того ж року в музиканта народився син Іван. Хлопчика народила нова обраниця – продюсерка Євгенія Яцута. У 2022 році на Каннському фестивалі її знову побачили з округлим животом.