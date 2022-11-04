Бачив буквально декілька днів, – Святослав Вакарчук про час з дітьми під час війни

Лідер гурту "Океан Ельзи" цього року вдруге став татом. Через війну він дуже рідко бачиться з дітьми, оскільки вони за кордоном. Вакарчук розповів, як вдається підтримувати зв'язок.

Війна розлучила мільйони українських сімей. Серед них і родина Святослава Вакарчука. Оскільки чоловік постійно перебуває у поїздках на фронт, то відправив кохану з дітьми за кордон, щоб не хвилюватися за їхню безпеку і спокійно працювати для допомоги ЗСУ.

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Як Вакарчук спілкується з дітьми під час війни

19 червня 2021 року Вакарчук вперше став батьком. Тоді в нього народився син Іван. 5 липня 2022 року в музиканта народилася донька Соломія. Через війну вони вимушені жити на відстані. Перші три місяці війни Вакарчук взагалі не бачився з рідними, оскільки постійно був у поїздках на фронт.

Перші три місяці не бачив їх взагалі. Це було неможливо. Я розумів, що мушу сконцентруватися на найголовнішому. Коли фронт, якщо можна так сказати, стабілізувався, зрозумів, що є момент, коли можна побачитися. Коли є можливість викроїти час, я отак це роблю,

– поділився Вакарчук.

Музикант не приховує, що саме маленькі діти дарують віру та сили. Якби у нього не було маленьких дітей, то, можливо, було б тяжче переживати цю війну.

Особисте життя Святослава Вакарчука: головне