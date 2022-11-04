Война разлучила миллионы украинских семей. В их числе и семья Святослава Вакарчука. Поскольку мужчина постоянно находится в поездках на фронт, отправил любимую с детьми за границу, чтобы не волноваться за их безопасность и спокойно работать для помощи ВСУ.

Читайте также Наше домашнее укрытие, – Даша Квиткова показала, как с сыном пряталась от ракет

Как Вакарчук общается с детьми во время войны

19 июня 2021 года Вакарчук впервые стал отцом. Тогда у него родился сын Иван. 5 июля 2022 года у музыканта родилась дочь Соломия. из-за войны они вынуждены жить на расстоянии. Первые три месяца войны Вакарчук вообще не виделся с родными, поскольку постоянно находился в поездках на фронт.

Первые три месяца не видел их вообще. Это было нереально. Я понимал, что должен сконцентрироваться на самом главном. Когда фронт, если можно так сказать, стабилизировался, понял, что есть момент, когда можно увидеться. Когда есть возможность выкроить время, я так это делаю,

– поделился Вакарчук.

Музыкант не скрывает, что маленькие дети дарят веру и силы. Если бы у него не было маленьких детей, возможно, было бы труднее переживать эту войну.

Личная жизнь Святослава Вакарчука: главная