Святослав Вакарчук вперше став батьком
Джерело:24 канал
Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став батьком. Пресслужба музиканта повідомила, що в нього народився син. Хлопчика назвали Іваном.
46-річний виконавець не афішує особисте життя, тому нові подробиці завжди привертають увагу величезної кількості прихильників. Інформація щодо батьківства Вакарчука спричинила фурор в мережі.
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Святослав Вакарчук став батьком
Пресслужба Святослава Вакарчука підтвердила 24 каналу, що в нього народився син Іван. Хлопчика назвали на честь батька Святослава. У мережі також була інформація, що первісток Вакарчука народився 19 серпня, проте представники музиканта спростували її: "Інформація щодо 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності".
Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя,
– йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо, хто народив первістка Вакарчуку, адже він розлучився з цивільною дружиною Лялею Фонарьовою, а про нові стосунки не оголошував.
Особисте життя Святослава Вакарчука
- 12 червня 2021 року Вакарчук оголосив, що розлучився з дружиною Лялею Фонарьовою. Закохані були в цивільному шлюбі 20 років.
- Тоді у мережі з'явилися чутки про роман співака з експідопічною з проєкту "Голос країни", 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко. Святослав Вакарчук спростував цю інформацію, заявивши, що це "дурні чутки".
- Чоловік тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей, оскільки сім'я для нього – найбільша цінність. Він не хоче, щоб його особисте ставало надбанням громадськості.