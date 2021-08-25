Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став батьком. Пресслужба музиканта повідомила, що в нього народився син. Хлопчика назвали Іваном.

46-річний виконавець не афішує особисте життя, тому нові подробиці завжди привертають увагу величезної кількості прихильників. Інформація щодо батьківства Вакарчука спричинила фурор в мережі.

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Святослав Вакарчук став батьком

Пресслужба Святослава Вакарчука підтвердила 24 каналу, що в нього народився син Іван. Хлопчика назвали на честь батька Святослава. У мережі також була інформація, що первісток Вакарчука народився 19 серпня, проте представники музиканта спростували її: "Інформація щодо 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності".

Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя,

– йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, хто народив первістка Вакарчуку, адже він розлучився з цивільною дружиною Лялею Фонарьовою, а про нові стосунки не оголошував.

Особисте життя Святослава Вакарчука