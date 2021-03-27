Святослав Вакарчук випустив концертну версію проєкту "Оранжерея": заворожуюче відео

Джерело:ютуб MEGOGO LIVE
Український виконавець Святослав Вакарчук презентував довгоочікувану відеоверсію найчуттєвіших треків проєкту "Оранжерея". У треклист увійшло 7 пісень, а зйомка проходила на красивій репетиційній базі.
Ексклюзивна відеопрем'єра музичного проєкту відбулася 25 березня на каналі MEGOGO LIVE та на YouTube. Відеоролик тривалістю у 43 хвилин записували на розкішній базі, задекорованій у стилі справжньої оранжереї.
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У записі відео взяли участь троє музикантів "Океану Ельзи" — Денис Глінін, Мілош Єліч та Денис Дудко, а також джазові музиканти Сергій Сидоренко та Олександр Чаркін. Особливу роль Вакарчук віддав співачці Віталіні Мусієнко, яка колись входила у його команду на "Голосі країни" 6 сезон і перемогла у шоу.
Дивіться відеоверсію "Оранжереї" онлайн: