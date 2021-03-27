Святослав Вакарчук випустив концертну версію проєкту "Оранжерея": заворожуюче відео

Український виконавець Святослав Вакарчук презентував довгоочікувану відеоверсію найчуттєвіших треків проєкту "Оранжерея". У треклист увійшло 7 пісень, а зйомка проходила на красивій репетиційній базі.

Ексклюзивна відеопрем'єра музичного проєкту відбулася 25 березня на каналі MEGOGO LIVE та на YouTube. Відеоролик тривалістю у 43 хвилин записували на розкішній базі, задекорованій у стилі справжньої оранжереї.

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У записі відео взяли участь троє музикантів "Океану Ельзи" — Денис Глінін, Мілош Єліч та Денис Дудко, а також джазові музиканти Сергій Сидоренко та Олександр Чаркін. Особливу роль Вакарчук віддав співачці Віталіні Мусієнко, яка колись входила у його команду на "Голосі країни" 6 сезон і перемогла у шоу.

Які пісні увійшли в аудіоверсію "Оранжереї"?

"Оберіг"

"Моє серце"

"Саме та"

"Лиш для нас"

"Вогонь"

"Понад усе"

"Обійми" ("Океан Ельзи")

Дивіться відеоверсію "Оранжереї" онлайн:

Що відомо про музичний проєкт "Оранжерея"?