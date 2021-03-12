"Океан Ельзи" переносить тур "Оранжерея" через сплеск захворюваності на COVD-19
Святослав Вакарчук та гурт "Океан Ельзи" змушені перенести першу частину туру проєкту "Оранжерея". Музиканти пішли на такий крок через загострення ситуації з розповсюдженням COVID-19 в Україні та нової хвилі збільшення захворюваності.
Джерело:інстаграм "Океану Ельзи"
Згідно з інформацією музикантів, майже усі "березневі" концерти (з 15 по 27 березня) в містах України перенесені на кінець травня – червень. Наразі інші дати залишаються незмінними.
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Нові дати концертів туру "Оранжерея"
- Житомир: з 15 березня – на 27 травня;
- Рівне: з 20 березня – на 10 червня;
- Луцьк: з 22 березня – на 11 червня;
- Івано-Франківськ: з 24 березня – на 13 червня;
- Тернопіль: з 27 березня – на 14 червня;
- Хмельницький: з 18 березня – на 16 червня;
- Вінниця: з 17 березня – на 17 червня.
Усі придбані квитки залишаються дійсними на нові дати.
За благополучних обставин, тур "Оранжерея" почнеться 29 березня у місті Львові і далі – згідно з розкладом.
До зустрічі! Любимо вас. Бережіть себе та своїх близьких!
– підбадьорили музиканти "Океану Ельзи".
Що відомо про музичний проєкт "Оранжерея"?Він став третім музичним авторським проєктом Святослава Вакарчука поза межами "Океану Ельзи" (перші два – "Вночі", 2008 та "Брюссель", 2011). У записі 12-х пісень, прем'єра яких відбулась в мережі 6 березня, взяли участь Вакарчук, троє музикантів "Океану Ельзи" – Денис Глінін, Мілош Єліч та Денис Дудко, а також гітарист Влада Опсеніца, який взяв участь у записі однієї пісні дистанційно. Проєкт чоловік присвятив батькові Івану Вакарчуку.
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