Святослав Вакарчук та гурт "Океан Ельзи" змушені перенести першу частину туру проєкту "Оранжерея". Музиканти пішли на такий крок через загострення ситуації з розповсюдженням COVID-19 в Україні та нової хвилі збільшення захворюваності.

Згідно з інформацією музикантів, майже усі "березневі" концерти (з 15 по 27 березня) в містах України перенесені на кінець травня – червень. Наразі інші дати залишаються незмінними.

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Нові дати концертів туру "Оранжерея"

Житомир : з 15 березня – на 27 травня ;

: з 15 березня – на ; Рівне : з 20 березня – на 10 червня ;

: з 20 березня – на ; Луцьк : з 22 березня – на 11 червня ;

: з 22 березня – на ; Івано-Франківськ : з 24 березня – на 13 червня ;

: з 24 березня – на ; Тернопіль : з 27 березня – на 14 червня ;

: з 27 березня – на ; Хмельницький : з 18 березня – на 16 червня ;

: з 18 березня – на ; Вінниця: з 17 березня – на 17 червня.

Усі придбані квитки залишаються дійсними на нові дати.

За благополучних обставин, тур "Оранжерея" почнеться 29 березня у місті Львові і далі – згідно з розкладом.

До зустрічі! Любимо вас. Бережіть себе та своїх близьких!

– підбадьорили музиканти "Океану Ельзи".