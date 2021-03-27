Украинский исполнитель Святослав Вакарчук представил долгожданную видеоверсию чувственных треков проекта "Оранжерея". В трек-лист вошли 7 песен, а съемка проходила на красивой репетиционной базе.

Эксклюзивная видеопремьера музыкального проекта состоялась 25 марта на канале MEGOGO LIVE и на YouTube. Видеоролик продолжительностью 43 минуты записывали на роскошной базе, декорированной в стиле настоящей оранжереи.

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В записи видео приняли участие трое музыкантов "Океана Эльзы" – Денис Глинин, Милош Елич и Денис Дудко, а также джазовые музыканты Сергей Сидоренко и Александр Чаркин. Особую роль Вакарчук отдал певице Виталине Мусиенко, которая когда-то входила в его команду на "Голосе страны" 6 сезон и победила в шоу.

Какие песни вошли в аудиоверсию "Оранжереи"?

"Оберіг"

"Моє серце"

"Саме та"

"Лиш для нас"

"Вогонь"

"Понад усе"

"Обійми" ("Океан Эльзы")

Смотрите видеоверсию "Оранжереи" онлайн:

Что известно о музыкальном проекте "Оранжерея"?