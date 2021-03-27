Святослав Вакарчук выпустил концертную версию проекта "Оранжерея": завораживающе видео
Украинский исполнитель Святослав Вакарчук представил долгожданную видеоверсию чувственных треков проекта "Оранжерея". В трек-лист вошли 7 песен, а съемка проходила на красивой репетиционной базе.
Источник:ютуб MEGOGO LIVE
Эксклюзивная видеопремьера музыкального проекта состоялась 25 марта на канале MEGOGO LIVE и на YouTube. Видеоролик продолжительностью 43 минуты записывали на роскошной базе, декорированной в стиле настоящей оранжереи.
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Для просмотра всех фото листайте вправо:
В записи видео приняли участие трое музыкантов "Океана Эльзы" – Денис Глинин, Милош Елич и Денис Дудко, а также джазовые музыканты Сергей Сидоренко и Александр Чаркин. Особую роль Вакарчук отдал певице Виталине Мусиенко, которая когда-то входила в его команду на "Голосе страны" 6 сезон и победила в шоу.
Какие песни вошли в аудиоверсию "Оранжереи"?
- "Оберіг"
- "Моє серце"
- "Саме та"
- "Лиш для нас"
- "Вогонь"
- "Понад усе"
- "Обійми" ("Океан Эльзы")
Смотрите видеоверсию "Оранжереи" онлайн:
Что известно о музыкальном проекте "Оранжерея"?
- Он стал третьим музыкальным авторским проектом Святослава Вакарчука за пределами "Океана Эльзы" (первые два – "Вночи", 2008 и "Брюссель", 2011).
- Премьера 12 песен состоялась в сети 6 марта.
- Проект мужчина посвятил отцу Ивану Вакарчуку.
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