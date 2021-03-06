Присвячений померлому батькові: Святослав Вакарчук випустив проєкт "Оранжерея"
Український співак Святослав Вакарчук презентував новий авторський проєкт "Оранжерея". Усі 12 пісень альбому музикант присвятив батькові, якого не стало майже рік тому.
Джерело:твітер Святослава Вакарчука
Знаменитий український музикант Святослав Вакарчук презентував шанувальникам довгоочікуваний авторський проєкт "Оранжерея". Його можна прослухати на багатьох музичних платформах.
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Святослав Вакарчук випустив новий проєкт
Співак поділився, що 6 березня – день народження його батька, Івана Вакарчука. Тому саме в цей день він вирішив випустити альбом і присвятити його татусеві. Батько Святослава Вакарчука помер у квітні 2020 року.
Сьогодні, 6 березня, день народження мого тата Івана Вакарчука. Вже майже рік, як його немає. І саме сьогодні, я презентую свій третій авторський проєкт "Оранжерея", який ми творили останні пів року. Я присвячую цей альбом тобі, тату! Ти поруч – завжди!
– прокоментував артист вихід проєкту.
В авторський альбом артиста увійшло 12 пісень:
- "Оберіг",
- "Лиш для нас",
- "Без причини",
- "Моє серце",
- "Понад усе",
- "Вогонь",
- "Крок до неба",
- "Зоре моя",
- "Не зачиняй в спальні вікно",
- "Саме та",
- "Диво"
- та "Знову", пісня, що вийшла ще в листопаді.
Зазначимо, що з третім проєктом Святослав Вакарчук планує розпочати тур. Концерти повинні проходити з дотриманнях карантинних норм.
Слухайте альбом Святослава Вакарчука "Оранжерея" онлайн:
Реакція мережі на проєкт Вакарчука
Прихильники музиканта вкотре позитивно оцінили його роботу. Користувачі мереж діляться, що пісні дуже зворушливі та чуттєві, тому навіть викликають сльози.
- Прекрасний альбом. З прем'єрою;
- Сльози і мурашки – перші емоції від альбому;
- Славо, немає слів;
- Дякую вам за творчість;
- Кожна пісня відгукується глибоко в серці. Альбом – як ковток свіжого повітря;
- Це любов з першого до останнього акорда.
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