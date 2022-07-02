Співачка Оля Полякова вже розповідала, що після повномасштабного вторгнення та переїзду за кордон її доньки значно більше почали любити українську культуру. Тепер же вона показала, як її молодша донька заспівала гімн.
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Донька Олі Полякової заспівала гімн
На відео, яке опублікувала виконавиця, постала її 10-річна донька Аліса. Вона загорнулась у синьо-жовтий прапор та заспівала український гімн.
Не знаю, що вони там денацифікують, вони точно націоналізують і українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями!
– підписала ролик Оля Полякова.
Донька Олі Полякової виконала гімн: дивіться відео
Користувачі мережі підтримують думки Олі Полякової та діляться думками щодо милого відео:
- "Так і є. Ці росіяни пробудили в нас патріотизм, який досі спав. Раніше ми й не знали на скільки сильно любимо нашу Україну";
- "Гарно співала";
- "100% наші діти з дитинства знають що таке Україна, і як сильно її можна любити! Наші діти хочуть жити в Україні без війни";
- "Аліса крута! Має свій погляд на життя";
- "Немає дня, щоб моя донечка (7 років) включала гімн і співала від початку до кінця. А "калина", то вже улюблена пісня";
- "Так і є. Мої теж. Розмовляють, співають та пишаються, що вони українці".