Співачка Оля Полякова вже розповідала, що після повномасштабного вторгнення та переїзду за кордон її доньки значно більше почали любити українську культуру. Тепер же вона показала, як її молодша донька заспівала гімн.

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Донька Олі Полякової заспівала гімн

На відео, яке опублікувала виконавиця, постала її 10-річна донька Аліса. Вона загорнулась у синьо-жовтий прапор та заспівала український гімн.

Не знаю, що вони там денацифікують, вони точно націоналізують і українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями!

– підписала ролик Оля Полякова.

Донька Олі Полякової виконала гімн: дивіться відео

Нагадаємо, Оля Полякова додавала, що її доньки дуже подорослішали. Адже вони опинились без няні й тепер їм доводиться багато з чим справлятись самостійно.

Користувачі мережі підтримують думки Олі Полякової та діляться думками щодо милого відео: