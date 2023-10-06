Святослав Вакарчук зустрівся з чоловіком Єфросиніної: спільне фото з фронту
Джерело:Маша Єфросиніна
Тимур Хромаєв та Святослав Вакарчук зустрілися на фронті. Їхнє спільне селфі показала Маша Єфросиніна.
Святослав Вакарчук нещодавно показався на Сході України. Там він учергове провідує військових у прифронтовій зоні та влаштовує для них концерти.
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Вакарчук зустрівся з Хромаєвим
На фронті Святослав Вакарчук показався з чоловіком Маші Єфросиніної – Тимуром Хромаєвим. Зараз чоловік перебуває в ЗСУ. Схоже, що музикант побував у підрозділі, де перебуває захисник.
Їхнє спільне фото з усмішками на обличчях опублікувала сама телеведуча.
Найкраще повідомлення "привіт", яке можна отримати з ранку, – поділилась Маша Єфросиніна.
Тимур Хромаєв і Святослав Вакарчук / Фото з інстаграм-сторіз
Чим займається Тимур Хромаєв
Після численних запитань про чоловіка Маша Єфросиніна повідомила, що Тимур пішов на захист країни добровольцем, а пізніше оформився в ЗСУ офіційно. Зараз він служить у 112-й бригаді, де керує підрозділом зі 100 людей. За словами Єфросиніної, команда чоловіка перебуває у прифронтовій зоні та займається радіоелектронною боротьбою, БпЛА та дронами.
У День захисника та захисниці України Маша Єфросиніна пригадала, що навіть сердилась на чоловіка через його рішення піти до ЗСУ. Але всередині також відчувала гордість.