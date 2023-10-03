Святослав Вакарчук на особистій сторінці повідомив, що приїхав на Схід України. Там він проводить вже другу добу.

Цікаво Кандидат наук, лідер партії та рок-музикант: як змінився Святослав Вакарчук за 29 років кар'єри

Святослав Вакарчук на сході

Лідер гурту "Океан Ельзи" показав світлини з деокупованого міста Ізюма, що в Харківській області. Він показав два знімки: перший – це руїни багатоповерхівки.



Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

На другому фото видно зруйнований міст через річку Сіверський Донець. Святослав Вакарчук додав, що й далі буде розповідати про свою поїздку.

"Міст через Сіверський Донець. Ізюм. Другу добу на сході. Буду потроху розповідати", – поділився артист.



Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука

Як Сергій Жадан святкував день народження з Вакарчуком

23 серпня письменнику й поету Сергію Жадану виповнилося 49 років. У свій день народження він влаштував благодійний концерт "Сергій Жадан і друзі" та презентацію артбуку "Птах". На заході виступили "Брати Гадюкіни", Саша Кольцова, Святослав Вакарчук.

Музикант на концерті розповів ситуацію, яка зміцнила його дружбу з Жаданом. Коли артисти відвідували харківську 127 бригаду ТрО на Салтівці, Святослав стояв за метр біля нерозірваної міни. Письменник побачив це та взяв плафон й поставив його наверх, щоб убезпечити артиста. Фактично, він врятував другові життя.