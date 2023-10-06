Святослав Вакарчук нещодавно показався на Сході України. Там він учергове провідує військових у прифронтовій зоні та влаштовує для них концерти.

До слова Гітарист OTorvald отримав поранення на фронті: гурт провів аукціон, який довів глядачів до сліз

Вакарчук зустрівся з Хромаєвим

На фронті Святослав Вакарчук показався з чоловіком Маші Єфросиніної – Тимуром Хромаєвим. Зараз чоловік перебуває в ЗСУ. Схоже, що музикант побував у підрозділі, де перебуває захисник.

Їхнє спільне фото з усмішками на обличчях опублікувала сама телеведуча.

Найкраще повідомлення "привіт", яке можна отримати з ранку, – поділилась Маша Єфросиніна.



Тимур Хромаєв і Святослав Вакарчук / Фото з інстаграм-сторіз

Чим займається Тимур Хромаєв

Після численних запитань про чоловіка Маша Єфросиніна повідомила, що Тимур пішов на захист країни добровольцем, а пізніше оформився в ЗСУ офіційно. Зараз він служить у 112-й бригаді, де керує підрозділом зі 100 людей. За словами Єфросиніної, команда чоловіка перебуває у прифронтовій зоні та займається радіоелектронною боротьбою, БпЛА та дронами.

У День захисника та захисниці України Маша Єфросиніна пригадала, що навіть сердилась на чоловіка через його рішення піти до ЗСУ. Але всередині також відчувала гордість.