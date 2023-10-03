Святослав Вакарчук на личной странице сообщил, что приехал на восток Украины. Там он проводит уже вторые сутки.

Интересно Кандидат наук, лидер партии и рок-музыкант: как изменился Святослав Вакарчук за 29 лет карьеры

Святослав Вакарчук на востоке

Лидер группы "Океан Эльзы" показал фотографии из деоккупированного города Изюма в Харьковской области. Он показал два снимка: первый – это развалины многоэтажки.



Святослав Вакарчук / Фото из инстаграма Святослава Вакарчука

На втором фото виден разрушенный мост через реку Северский Донец. Святослав Вакарчук добавил, что и дальше будет рассказывать о своей поездке.

"Мост через Северский Донец. Изюм. Вторые сутки на востоке. Буду понемногу рассказывать", – поделился артист.



Святослав Вакарчук / Фото из инстаграм Святослава Вакарчука

Как Сергей Жадан праздновал день рождения с Вакарчуком

23 августа писателю и поэту Сергею Жадану исполнилось 49 лет. В свой день рождения он устроил благотворительный концерт "Сергей Жадан и друзья" и презентацию артбука "Птах". На мероприятии выступили "Братья Гадюкины", Саша Кольцова, Святослав Вакарчук.

Музыкант на концерте рассказал о ситуации, которая укрепила его дружбу с Жаданом. Когда артисты посещали харьковскую бригаду ТрО на Салтовке, Святослав стоял в метре у неразорванной мины. Писатель увидел это и взял плафон и поставил его наверх, чтобы обезопасить артиста. Фактически он спас другу жизнь.