Святослав Вакарчук навідався до мотопіхотної бригади: фото музиканта з військовими

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує провідувати військових. Днями він підтримав бійців 57 бригади мотопіхоти.

Українські музиканти продовжують підтримувати військовослужбовців. Лідер гурту "Океан Ельзи" днями також навідався до бійців.

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Святослав Вакарчук підтримав військових

Фронтмен рок-колективу провідав підрозділ 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Про це повідомили на їхній сторінці у фейсбуці.

Святослав Вакарчук підтримав військових, поспілкувався з ними та заграв на гітарі, щоб тримати бійців у доброму дусі.



Святослав Вакарчук з військовими / Фото з фейсбуку бригади



Святослав Вакарчук з військовими / Фото з фейсбуку бригади

Де востаннє побував Святослав Вакарчук

На початку травня Святослав Вакарчук завітав до Одеси. Він відвідав позиції одеських морських піхотинців з 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та виступив перед ними з концертом. В Одесі співак також зустрівся з ведучим та колегою Колею Сєргою.

Також музикант виконав свої хіти для працівників Чорнобильської АЕС. Він не тільки заспівав під гітару, але й нагадав світові про трагедію Маріуполя та "Азовсталь". "Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції. Неймовірні працівники – сміливі й віддані своїй справі люди", – казав артист.

Святослав Вакарчук був і на Харківщині, де підтримував бійців "Холодного Яру". Він записав відео з передової та подякував українським військовим. "Теплий весняний день. Позаду мене знаменита церква міста Барвінкове на Харківщині. Прямо зараз тут ведуться бойові дії. Буквально декілька хвилин тому оця гарна весняна гармонія була перебита двома потужними ударами. Ми навіть до кінця не знаємо, куди вони прилетіли", – ділився співак.