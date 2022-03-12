Последние две недели Святослав Вакарчук из "Океан Ельзи" непрерывно ездит по стране, чтобы поддерживать боевой дух в самых горячих точках Украины, передает 24 канал. Он успел побывать в разрушенном Харькове, в Запорожье, где оккупанты захватили АЭС, в Одессе и Николаеве, а теперь вернулся в родной Львов.

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Святослав Вакарчук устроил мини-концерт на вокзале во Львове

Прямо на входе в главный железнодорожный вокзал Львова музыкант сел за фортепиано и сыграл свои хиты для волонтеров, вынужденных переселенцев и убегающих от войны в Польшу или другие страны Европы. В скромном повседневном образе и с сине-желтым флагом на инструменте Вакарчук исполнил "На небі", "Еверест" и другие песни "Океанв Ельзи".

Мой родной Львов сегодня стал домом, временным пристанищем, станцией надежды для сотен тысяч украинцев. А наш железнодорожный вокзал – эпицентром слез, радости, надежд, стремлений и веры. Сейчас во Львове просто не мог не подойти туда. Этих эмоций, историй, глаз, лиц я не забуду никогда,

– поделился Святослав Вакарчук в инстаграме.

Святослав Вакарчук спел на львовском вокзале: фото

Святослав Вакарчук спел на львовском вокзале: видео 24 канала

Святослав Вакарчук спел на львовском вокзале: видео 24 канала