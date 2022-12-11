Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает ездить по стране и выступать с концертами, поддерживая украинцев. На днях он приехал в Киев и неожиданно спел на железнодорожном вокзале.

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Святослав Вакарчук выступил в Киеве

Музыкант поделился, что Центральный железнодорожный вокзал в столице стал настоящей "крепостью несокрушимости". Там люди встречаются, заряжают телефоны и ждут близких.

Киев. Центральный железнодорожный вокзал, Крепость несокрушимости. Место, которое работает 24/7 и где люди ждут, встречаются, заряжают гаджеты, медпункт помощи, а дети имеют свою отдельную игровую комнату, дети с деоккупированных территорий, дети свободной Украины,

– поделился Святослав Вакарчук.

"Вспомнил, как весной был на вокзале во Львове и тогда почти все люди ехали за границу. Сегодня кто-то встречает, пусть и на очень коротких пару дней, своего защитника, кто-то едет домой в освобожденный Херсон или Изюм, едут свои к своим по стране, работают, живут. Потому что вся наша Украина – это крепость несокрушимости".

Святослав Вакарчук выступил в Киеве / Фото с инстаграма артиста

Святослав Вакарчук в Киеве: видео

Выступления Вакарчука по Украине