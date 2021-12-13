Свято наближається: Наталія Могилевська показала новорічні декорації

Співачка Наталія Могилевська вже розпочала підготовку до свят. Зірка показала красиві білосніжні декорації, які прикрашатимуть її домівку.

Поки на вулиці справжня зима, з'явився новорічний настрій, знаменитості розпочали підготовку до свят. Однією з перших відомих людей, які прикрасили помешкання, стала Наталія Могилевська.

Варто побачити Принц Чарльз і Камілла представили різдвяну листівку: яке фото на ній зображене

Новорічні декорації Наталії Могилевської

Артистка позувала на камеру в молочному светрі з високою горловиною та спідниці. Такий look вийшов дуже ніжним та атмосферним. Волосся Могилевська акуратно вклала, а на обличчі зробила насичений макіяж з темно-коричневими тінями на повіках і нюдовою матовою помадою на губах. Також привертає увагу її бездоганний червоний манікюр.

На столі перед Наталією були розміщені красиві новорічні декорації, які прикрашатимуть її житло на свята:

маленька біла ялинка з прозорими іграшками;

білосніжний гномик;

іграшка у вигляді феї;

свічники.

"У мене вже Новий рік", – підписала фото Могилевська.



Наталія Могилевська показала новорічні декорації / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, серед українських зірок, які вже прикрасили ялинку, є співачка Камалія. Грудень насичений роботою, тому артистка створила вдома святкову атмосферу, яка надихає.