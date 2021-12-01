Перший день зими приносить особливе відчуття настання передноворічної метушні. Ми починаємо готувати подарунки для рідних і друзів, прикрашати дім і створювати казкову атмосферу.

До теми З першим днем зими: музична добірка для святкового настрою

Камалія серед новорічних прикрас

Співачка Камалія вирішила прикрасити ялинку в перші зимові дні. В інстаграмі вона опублікувала фотографію, на якій зображена, сидячи на підлозі посеред великої кількості ялинкових іграшок.

Камалія була одягнена в домашній костюм, який складався з сорочки з короткими рукавами та штанів. Волосся артистка вклала рівно та забрала назад. Привертає увагу те, що на фото зірка зображена без косметики на обличчі. Однак навіть без макіяжу виглядає неперевершено.

Попереду 3 офіційних місяці зими. Перші 20 днів грудня – робота без вихідних, а потім – 20 днів відпочинку. Хотілося б, щоб випало багато снігу,

– написала Камалія.



Камалія серед ялинкових прикрас / Фото з інстаграму Камалії

Нагадаємо, днями велика ялинка засяяла у Віндзорському замку, де королева Єлизавета II вперше проведе Різдво без чоловіка. Різдвяні декорації прикрасили й Білий дім.