Перший день зими приносить особливе відчуття настання передноворічної метушні. Ми починаємо готувати подарунки для рідних і друзів, прикрашати дім і створювати казкову атмосферу.
До теми З першим днем зими: музична добірка для святкового настрою
Камалія серед новорічних прикрас
Співачка Камалія вирішила прикрасити ялинку в перші зимові дні. В інстаграмі вона опублікувала фотографію, на якій зображена, сидячи на підлозі посеред великої кількості ялинкових іграшок.
Камалія була одягнена в домашній костюм, який складався з сорочки з короткими рукавами та штанів. Волосся артистка вклала рівно та забрала назад. Привертає увагу те, що на фото зірка зображена без косметики на обличчі. Однак навіть без макіяжу виглядає неперевершено.
Попереду 3 офіційних місяці зими. Перші 20 днів грудня – робота без вихідних, а потім – 20 днів відпочинку. Хотілося б, щоб випало багато снігу,
– написала Камалія.
Камалія серед ялинкових прикрас / Фото з інстаграму Камалії