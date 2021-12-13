Пока на улице настоящая зима, появилось новогоднее настроение, знаменитости начали подготовку к праздникам. Одной из первых известных людей, которые украсили помещение, стала Наталья Могилевская.

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Новогодние декорации Натальи Могилевской

Артистка позировала на камеру в молочном свитере с высокой горловиной и юбке. Такой look получился очень нежным и атмосферным. Волосы Могилевская аккуратно уложила, а на лице сделала насыщенный макияж с темно-коричневыми тенями на веках и нюдовой матовой помадой на губах. Также привлекает внимание ее безупречный красный маникюр.

На столе перед Натальей были размещены красивые новогодние декорации, которые будут украшать ее жилище на праздники:

маленькая белая елка с прозрачными игрушками;

белоснежный гномик;

игрушка в виде феи;

подсвечники.

"У меня уже Новый год", – подписала фото Могилевская.

Наталья Могилевская показала новогодние декорации / Фото из инстаграма певицы

Напомним, среди украинских звезд, которые уже украсили елку – певица Камалия. Декабрь насыщен работой, поэтому артистка создала дома праздничную атмосферу, которая вдохновляет.