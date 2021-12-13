Услід за герцогами Кембриджськими принц Вільям та Камілла показали свою різдвяну листівку. Кадр із її зображенням опублікували на офіційній сторінці Клеренс-гаузу.

До теми Кейт Міддлтон і принц Вільям показали нову різдвяну листівку: сімейне фото з Йорданії

Листівка принца Чарльза

На світлині показали різдвяну листівку принца Чарльза та герцогині Камілли, одною з яких прикрасили ялинку. З одного її боку – привітання зі святами, а з іншого – миловидне фото королівського подружжя.

Кадр, використаний для листівки, був зроблений під час перегонів Royal Ascot цього року. Фотографи підловили подружжя у момент, коли принц Чарльз поправляв захисну маску Каміллі.

Оскільки починається зворотний відлік до Різдва, сьогодні ми представляємо офіційну різдвяну листівку цього року від принца Уельського та герцогині Корнуольської,

– написало подружжя під фото.



Різдвяна листівка принца Чарльза і Камілли / Фото з інстаграму Клеренс-гаузу

Нагадаємо, кілька днів тому свою листівку представили герцоги Кембриджські. Для цього Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали фото, яке зробили на початку 2021 року під час сімейного відпочинку в Йорданії.