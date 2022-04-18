До херсонців, опір яких викликав захват усього світу, звернулися знаменитості – лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка, режисер Євген Синельников і співачка Христина Соловій. Усі вони закликали людей триматися й чекати на звільнення.

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Синельников, Скрипка та Соловій підтримали херсонців

Першим до мешканців Херсону звернувся режисер тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников, який і сам провів два тижні в окупації на Київщині. Він попросив людей триматися, бо невдовзі ЗСУ проженуть окупантів з їхньої землі.

Херсонці, тримайтеся! На своїй шкурі знаю, що зараз вам важко. Під окупантами насправді важко. Але також на своїй шкурі знаю, як ЗСУ звільняють міста. Я знаю і вірю, що Херсон буде українським. Херсон – це Україна,

– заявив Євген Синельников.

"Дорогі мешканці Херсона і Херсонщини, ми тут у Києві знаємо і пам'ятаємо про вас, дуже хвилюємося за вас. Бажаємо швидкої перемоги, сили духу, світла в серці. Передаю вам вітання від колективу "ВВ", від музикантів, від артистів з України, від багатьох моїх іноземних друзів. Вони дуже хвилюються за вас, постійно питають, як там українці в гарячих точках. Наснаги і до зустрічі", – додав Олег Скрипка й пообіцяв приїхати з концертом.

Натомість Христина Соловій пригадала, що знімала в Херсоні свій улюблений кліп на пісню "До краю". Тож зовсім скоро сподівається побачити його таким же красивим, а головне – українським.

Там Херсон мальовничий, прекрасний і чарівний. Такий він скоро буде, коли ми його відбудуємо. Люди, херсонці, тримайтеся! Ми обов'язково переможемо,

– підбадьорила співачка.

Євген Синельников, Олег Скрипка та Христина Соловій підтримали херсонців: дивіться відео онлайн

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