У Вербну неділю Сергій Танчинець з гуртом "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" приїхав в Ірпінь. Він виступив для військових, волонтерів та цивільних, які поступово повертаються в понівечені орками домівки.

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"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" дав концерт у зруйнованому Ірпені

Саме тут 15 січня 2022 року ми розпочали тур "Вільні Люди" і зіграли перший концерт. І вже сьогодні, 17 квітня, ми знову маємо змогу зіграти в Ірпені! Нашому, українському, Ірпені,

– підписав лідер гурту Сергій Танчинець.

У профілі з 70-тисячною аудиторією співак опублікував відео з уривком пісні "Буду з тобою". Судячи з нього, гурт зіграв на центральній площі міста, яка вціліла під час окупації росіянами.

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" виступили в зруйнованому Ірпені: відео

У мережі Сергію Танчинцю подякували за те, що підтримує бойовий дух народу в такий складний час:

"Боже, ви нереальні! Я тільки нещодавно писала про людей, які ось так морально підтримують дух українського народу. Дякуємо вам! Ви справжній приклад";

"Аж мурашки по шкірі і звісно сльози. Ви робите велику роботу – даруєте людям надію на світле майбутнє";

"Немає слів. Ви неймовірні, хлопці";

"Дякую, що дали вухам кайф, а душі – відпочити";

"Дякую вам за вашу роботу саме зараз, у такий складний час".

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