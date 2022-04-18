К херсонцам, сопротивление которых вызвало восторг всего мира, обратились знаменитости – лидер группы "ВВ" Олег Скрипка, режиссер Евгений Синельников и певица Кристина Соловий. Все они призывали людей держаться и ждать освобождения .

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Синельников, Скрипка и Соловий поддержали херсонцев

Первым к жителям Херсона обратился режиссер тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников, который и сам провел две недели в оккупации на Киевщине. Он попросил людей держаться, потому что вскоре ВСУ прогонят оккупантов с их земли.

Херсонцы, держитесь! На своей шкуре знаю, что сейчас вам тяжело. Под оккупантами действительно тяжело. Но также на своей шкуре знаю, как ВСУ освобождают города. Я знаю и верю, что Херсон будет украинским. Херсон – это Украина,

– заявил Евгений Синельников.

"Дорогие жители Херсона и Херсонщины, мы здесь в Киеве знаем и помним о вас, очень волнуемся за вас. Желаем скорой победы, силы духа, света в сердце. Передаю вам привет от коллектива "ВВ", от музыкантов, от артистов из Украины, от многих моих иностранных друзей. Они очень волнуются за вас, постоянно спрашивают, как там украинцы в горячих точках. Силы и до встречи", – добавил Олег Скрипка и пообещал приехать с концертом.

Кристина Соловий вспомнила, что снимала в Херсоне свой любимый клип на песню "До краю" . Поэтому совсем скоро надеется увидеть его таким же красивым, а главное – украинским.

Там Херсон живописный, прекрасный и волшебный. Таким он скоро будет, когда мы его отстроим. Люди, херсонцы, держитесь! Мы обязательно победим,

– подбодрила певица.

Евгений Синельников, Олег Скрипка и Кристина Соловий поддержали херсонцев: смотрите видео онлайн