Обама, Маркл, Гайтана: світові та українські знаменитості, які потерпали від расизму

Ми живемо в суспільстві, в якому люди все ще відчувають нетерпимість через свою расу. У Міжнародний день боротьби з расовою дискримінацією дізнавайтесь вражаючі історії зірок Голлівуду та українського шоу-бізнесу, які зазнавали утисків та глузувань через колір шкіри.

Багато відомих та успішних темношкірих зірок стикалися з проявами расизму навіть попри свій високий статус у суспільстві. Про гіркий досвід світових та українських знаменитостей, які потерпали від расизму, читайте в матеріалі Showbiz 24.

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Світові знаменитості, які були жертвами расизму

Мішель Обама

Мішель Обама стала першою темношкірою першою леді США, яка надихнула тисячі жінок боротися за свої права. Однак навіть будучи господинею Білого дому вона, на жаль, відчувала расистські прояви. На одному з публічних заходів 2017 року дружина 44-го президента США заявила, що її називали "мавпою на підборах", а чиновники вважали, що вона має "обличчя горили".

"Найглибше мне ранили ті осколки, які й мали ранити. Знаю, що після восьми років наполегливої ​​роботи в цій країні все ще є люди, які не хочуть мене бачити через колір моєї шкіри. Ми живемо з маленькими крихітними порізами, і ми стікаємо кров'ю кожен день. І ми все ще підіймаємося", – висловлювалась дружина Барака Обами, пише Denver Post.

Наомі Кемпбелл

В автобіографії, яка вийшла у світ 2016 року, британська супермодель Наомі Кемпбелл розповіла про свій досвід боротьби з расизмом впродовж усієї модельної кар'єри. Зірка описала часи, коли її не допускали до модних показів через колір шкіри.

"Я не дозволяла цьому збивати мене з пантелику. Відвідуючи кастинги та покази в ранньому віці, я зрозуміла, що означає бути чорною. Треба було докладати додаткові зусилля. Треба було бути вдвічі кращою", – поділилася супермодель.

Наомі Кемпбелл прикро від того, що темношкірі моделі все ще стикаються з тими ж проблемами, що й вона, коли лише починала свій шлях.

Меган Маркл

Задовго до того, як Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі, вона була жертвою расизму через колір шкіри. 2012 року акторка, яка тоді ще знімалася в серіалі "Форс-мажори", долучилася до соціальної кампанії проти расової дискримінації. Вона записала відео у футболці з написом "Я не потерплю расизму" та поділилася вкрай особистою історією.

"Я представниця двох рас. Більшість людей не розуміли мого походження, тому значну частину життя я відчувала себе мухою на стіні. Образливі слівця, які я чула, по-справжньому образливі жарти та прізвиська дуже ранили мене", – розповідала Меган Маркл.

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Як запевняє знаменитість, навіть після одруження з онуком королеви Єлизавети ІІ їй доводилося несолодко. У резонансному інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган розповіла про расизм в королівській сім'ї та заявила, що в палаці обговорювали, наскільки темною буде шкіра її первістка Арчі. Принц Гаррі також наголосив, що його родина жодного разу не показала свою "підтримку в питанні кольору шкіри".

Меган Маркл на інтерв'ю з Опрою Вінфрі / Скриншот з відео

Зендея

Додамо, принц Вільям від імені Букінгему спростував слова брата та заявив: "Ми взагалі не расистська сім'я"

24-річна американська акторка та зірка фільму "Ейфорія" кілька років тому назвала себе "прийнятною версією темношкірої дівчини" в галузі кіно, пише BBC. Вона прагне, щоб расова дискримінація в індустрії краси та розваг нарешті припинилася.

"Як світлошкірій темній жінці, мені важливо використовувати свою перевагу, свою платформу, щоб показати вам, скільки краси є в афроамериканській спільноті", – заявляла Зендея.

В інтерв'ю для Cosmopolitan зірка підкреслювала, що, на жаль, "має незначний привілей у порівнянні зі своїми темнішими сестрами та братами". Так, їй не доводилося стикатися з такими ж потужними проявами расизму, як темношкірим жінкам.

Ідріс Ельба

48-річний британський актор розповідав в інтерв'ю виданню Vanity Fair, що також відчував прояви расизму. Це відбувалося тоді, коли з'явилися чутки, що він може замінити Деніела Крейга у фільмах про Джеймса Бонда. Під час розмови з Radio Times, яка відбулася в період посилення руху Black Lives Matter, зірка виступив проти цензури расистських сцен в старих фільмах і серіалах. Він також підкреслив, що люди повинні знати про расизм, сексизм та інші нетерпимості, щоб боротися з ними.

"Я вірю у свободу слова. Щоб насміхатися над правдою, ви повинні знати правду. Не варто цензурувати расистські теми в шоу, прибирати їх. Я думаю, що глядачі повинні знати, що люди зробили їх саме такими", – наголошував Ідріс Ельба.



Ідріс Ельба / Фото Vanity Fair