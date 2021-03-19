Кривава стрілянина у штаті Джорджія, що відбулась у 16 березня, спричинила чималий протестський рух на вулицях США та в соцмережах. Зірки долучились до онлайн-протесту і почали публікувати дописи в підтримку людей азійського походження.

Свої дописи в інстаграмі вони публікують з хештегом #StopAsianHate та закликають припинити расову нетерпимість щодо американців-азійців. До флешмобу долучилось чимало зірок: Кеті Голмс, Вікторія Бекхем, Кайя Гербер, Ріанна, Джилл і Джо Байдени, Джемі Чунг, Олівія Манн та інші.

До слова Американці азійського походження масово купують зброю через расистські напади

Зірки, які підтримали протест #StopAsianHate

Вікторія Бекхем

"Зараз я всім серцем переживаю за азійське співтовариство, особливо за сім'ї жертв, постраждалих в результаті жахливої ​​трагедії, що сталася цього тижня в Атланті. Це шокує і сумно, що навіть після величезних змін, що відбулися за останній рік (рух Black Lives Matter, – Showbiz 24), расизм і раніше залишається актуальною проблемою. Це повинно припинитися".

Кайя Гербер

"Вчора ми з Джин довго розмовляли. Вона розповіла мені, як боїться ходити по вулиці. Вона розповіла мені, що більше не відчуває себе в безпеці в метро. Вона сказала мені, що вона більше не відчуває себе в безпеці. У мене розбилося серце, коли я почула, як акти ненависті щодо азійських людей, особливо за останній рік, так сильно вплинули на неї, що вона відчула, що не може навіть пройти по вулиці, аби не зазнати безглуздого акту расизму. Я підтримую тебе, Джин, і я обіцяю зробити все, що в моїх силах, щоб навчити себе і оточуючих мене людей, щоб ми могли добитися більшого".

Джемі Чунг

"Збираємося разом, щоб висловити солідарність проти расизму і внутрішніх терористів".

Джо і Джилл Байдени

Президентське подружжя висловило жаль за вбитими азійцями в Атланті та попросили усіх молитись за їхній упокій. Вони зазначили, що напади на азійців повинні припинитись раз і назавжди.

Олівія Манн

"Мені набридло, що люди гуманізують білих терористів і виправдовують їхні вбивчі дії. Безглуздо допомагати громаді, на яку нападають і яка почувається безпорадною, щоб зупинити це. Це спосіб спробувати виправдати та обґрунтувати те, що він зробив, замість того, щоб просто називати це злочином на ґрунті ненависті проти азійських жінок. Ми повинні притягнути його (зловмисника, – Showbiz 24) до відповідальності. У нас ціле населення живе під загрозою".

Cardi B

"Я хочу, щоб ви знали, народ... Давайте перестанемо бути ксенофобами, давайте перестанемо говорити дурні жарти, давайте перестанемо відчувати божевільний гнів, тому що я бачила, як б'ють азійців. У цей момент життя, хоча б раз, давайте всі будемо однією расою.Тому що в кінці дня в очах Бога ми всі однакові".

Ріанна

"Те, що сталося в Атланті, було жорстоким, трагічним і ні в якому разі не поодиноким інцидентом. Ненависть до азійців нестримно вкоренилася, і це огидно! Я убита горем за азійське співтовариство, і моє серце з близькими тих, кого ми втратили. Ненависть повинна припинитися".

what happened yesterday in Atlanta was brutal, tragic & is certainly not an isolated incident by any means. AAPI hate has been rampantly perpetuated & it’s disgusting! I’m heartbroken for the Asian community & my heart is with the loved ones of those we lost. The hate must stop. pic.twitter.com/rkxZDnxG9E — Rihanna (@rihanna) March 18, 2021

Кеті Голмс

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