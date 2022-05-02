Світова прем'єра: Ед Ширан та "Антитіла" презентували пісню

Ед Ширан та гурт "Антитіла" презентують спільну пісню – рімейк треку 2Step з останнього альбому британського артиста, у якому Тарас Тополя співає українською. У час війни музикантам вдалося випустити кліп, де висвітлили вражаючі кадри воєнного часу та зворушливу особисту історію Тараса Тополі.

Велика Британія та її народ постійно підтримують Україну. Саме британський співак Ед Ширан став ініціатором такої колаборації й вкотре показав справжню дружбу та підтримку. Мільйони людей своїми діями показують, що відстоюють свої принципи, демократію, свободу. Ця спільна пісня Еда та "Антитіл" дуже символічна.

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Написати і записати українські слова до пісні Еда виявилося досить складно в тих обставинах, в яких ми перебували. Окрім того, студія Bobina Records, на якій ми зазвичай записували власні пісні, була під окупацією російських виродків. Але завдяки Максиму Сиволапу, нашому другу і незмінному співавтору та аранжувальнику багатьох пісень, ми впоралися зі своєю частиною,

– поділився Тарас Тополя.

В українському тексті пісні 2Step ("Два кроки") соліст "Антитіл" поділився особистою історією – розповів, як для його родини почалася війна. Схоже пережили мільйони українців, яких, вдершись на територію нашої країни, розлучила російська армія.

Зйомки відбувалися в Ірпені, Києві, а також у Харківській області, куди музиканти гурту "Антитіла" прибули у складі 130 батальйону територіальної оборони, для посилення східного угрупування сухопутних військ ЗСУ. Ідея кліпу належить Тарасу Тополі.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila: дивіться відео онлайн

Колектив присвятив кліп пам'яті українського режисера Дмитра Маніфеста, який помер у молодому віці. Режисером та продюсером відео виступив його друг – Дмитро Шмурак. Він зі своєю командою в неймовірно стислі терміни, професійно й бездоганно реалізував все задумане, розуміючи що гурт "Антитіла" не зможе повноцінно долучитися до зйомок.

"Є люди, які готові йти з тобою і у вогонь, і в воду. Саме завдяки нашій дружбі з Маніфестом мені стало зрозуміло, що робити щось в половину сили немає сенсу. Життя дуже бентежне і тому, коли "Антитіла" попросили мене підтримати і фактично спродюсувати та самостійно відзняти відеокліп, я одразу погодився, хоча розумів, що це дуже складне завдання. Ми з командою намагалися зробити все можливе, щоб робота вдалася. Якби Діма був живий, він би точно був з нами на знімальному майданчику. Хлопцям хочу передати тільки одне – повертайтеся живими!", – сказав Дмитро Шмурак.

Усі вторговані кошти з монетизації відео на YouTube, а також з роялті підуть на благодійність проєкту Music Saves UA , який займається гуманітарною допомогою у найгарячіших точках України.

Нагадаємо, за декілька днів до прем'єри "Антитіла" потішили шанувальників анонсом. Вони опублікували шматочок треку, де стало зрозуміло, що працювали дистанційно. Наприкінці березня "Антитіла" мали долучитися до концерту Еда Ширана з допомогою телемосту, однак організатори відмовили, заявивши, що не можуть виступати ті, хто тримає зброю в руках.

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Музиканти колективу "Антитіла" ще напередодні війни приєдналися до територіальної оборони. З перших днів вторгнення Росії вони замінили музичні інструменти на зброю. Спершу колектив перебував у Києві, де допомагав пораненим, а тепер разом з батальйоном поїхав у Харківську область.