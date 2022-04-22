Знаменитий британський співак Ед Ширан потішив шанувальників новим релізом. Він презентував кліп, який зняв за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії у Києві.
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Ед Ширан випустив кліп, який знімав у Києві
Музикант провів у столиці України близько 3 днів. Зйомки відбувались біля будівлі механіко-математичного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка, а також у спальних районах.
На початку кліпу Ед Ширан поділився словами підтримки та розповів про враження від відвідин України.
Я зняв відео на 2step у Києві, в Україні, до того, як там почалися руйнівні акти насильства. Це був мій перший візит до країни, і я відчував неймовірну гостинність, перебуваючи там: від кожного члена знімальної команди до простих людей, яких я зустрів під час відпочинку,
– поділився Ед Ширан.
"Україна – горда і стійка країна і я вдячний за те, що мені пощастило зняти там мій кліп. Я продовжу підтримувати Україну і пожертвую всі свої авторські збори від переглядів відео на ютуб організації DEC для допомоги Україні", – додав артист.
Ед Ширан – 2step: дивіться відео онлайн
Як Ед Ширан підтримував Україну
- Виконавець підтримував ініціативу гурту "Антитіла" провести телеміст Київ – Бірмінген: "Найперше, що я хочу сказати всім українцям: я люблю вас, я стою поруч з вами і я дуже гордий, що ми зіграємо телеміст з вами наступного тижня". Щоправда, організатори шоу не дозволили піти на такий крок.
- 29 березня Ед Ширан з іншими знаменитостями виступив на концерті на підтримку України. Завдяки йому було зібрано 520 мільйонів гривень.