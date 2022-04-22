Знаменитий британський співак Ед Ширан потішив шанувальників новим релізом. Він презентував кліп, який зняв за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії у Києві.

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Ед Ширан випустив кліп, який знімав у Києві

Музикант провів у столиці України близько 3 днів. Зйомки відбувались біля будівлі механіко-математичного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка, а також у спальних районах.

На початку кліпу Ед Ширан поділився словами підтримки та розповів про враження від відвідин України.

Я зняв відео на 2step у Києві, в Україні, до того, як там почалися руйнівні акти насильства. Це був мій перший візит до країни, і я відчував неймовірну гостинність, перебуваючи там: від кожного члена знімальної команди до простих людей, яких я зустрів під час відпочинку,

– поділився Ед Ширан.

"Україна – горда і стійка країна і я вдячний за те, що мені пощастило зняти там мій кліп. Я продовжу підтримувати Україну і пожертвую всі свої авторські збори від переглядів відео на ютуб організації DEC для допомоги Україні", – додав артист.

Ед Ширан – 2step: дивіться відео онлайн

Як Ед Ширан підтримував Україну